Pracownicy Marelli Sosnowiec Polska wywalczyli podwyżki

Miesięczne wynagrodzenia pracowników firmy Marelli Sosnowiec Polska wzrosną średnio o 450 zł brutto – poinformował Aleksander Jacuniak, przewodniczący zakładowej „Solidarności”. Zarobki wzrosną także w dąbrowskim zakładzie Ficomirrors Polska.

km

• 28 kwi 2022 10:59





Zagwarantowane w dokumencie podwyżki wejdą w życie w maju (fot. PTWP)

REKLAMA

Porozumienie dotyczące wzrostu wynagrodzeń organizacje związkowe działające w Marelli Sosnowiec Polska podpisały z pracodawcą 15 kwietnia. Zagwarantowane w dokumencie podwyżki wejdą w życie w maju.

- Konkretne kwoty podwyżek dla poszczególnych pracowników będą uzależnione od grup, do których zostali zaszeregowani i posiadanych przez nich stawek - tłumaczy cytowany przez Solidarność Aleksander Jacuniak.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Rozmowy płacowe prowadzone były w sosnowieckiej spółce od początku roku. Podczas rozmów związkowcy zobowiązali się do zawarcia z pracodawcą porozumienia w sprawie trzech dni urlopu zbiorowego na dni wskazane przez pracodawcę w 2022 roku, z czego jeden dzień został już wykorzystany. Nie zgodzili się natomiast na zaproponowaną przez pracodawcę zmianę systemu pracy z pięciu na sześć dni w tygodniu, czyli od poniedziałku do soboty, ale zadeklarowali, że jeśli faktycznie zajdzie taka potrzeba, mogą przystąpić do rozmów na ten temat.

Zobacz: Sympatyczne, ale nieskuteczne. Błędne koło związków zawodowych

Organizacja „S” z Marelli Sosnowiec Polska obejmuje zasięgiem swojego działania także pracowników produkującej lusterka samochodowe firmy Ficomirrors w Dąbrowie Górniczej. W tym zakładzie płace pracowników wzrosły od 1 kwietnia o ok. 317 zł brutto. Kwota ta obejmuje zarówno wzrost stawek godzinowych, jak i premię. W sumie stawki godzinowe zostały podniesione o 1,89 zł brutto.

- Oprócz podwyżek wynegocjowaliśmy dwie nagrody w łącznej wysokości 2,6 tys. zł brutto – zaznaczył Jacuniak. Pierwsza z nagród, za dobre wyniki w pracy, wyniosła 1,6 tys. zł brutto i została wypłacona na początku kwietnia. Kolejną, w wysokości 1 tys. zł brutto, pracownicy spółki otrzymają przed Świętami Bożego Narodzenia. Związkowcom udało się także wynegocjować utrzymanie karty żywieniowej, której wartość wynosi 190 zł.

Produkujący lampy samochodowe Marelli Sosnowiec Polska zatrudnia ok. 1400 osób. Z kolei w Ficomirrors Polska pracuje ok. 790 osób.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU