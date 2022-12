Pracownicy MA Polska od nowego roku zarobią więcej

Jak zaznacza Grzegorz Duda, przewodniczący „Solidarności” w MA Polska w Tychach, stawki zasadnicze wzrosną o 580 zł brutto, a dodatek za wysługę lat będzie wyższy o 117 zł brutto.

Dodatek stażowy przysługuje osobom, które w MA Polska przepracowały co najmniej 15 lat. W praktyce jest to ok. 80 proc. załogi. - To oznacza, że wynagrodzenia większości pracowników wzrosną o blisko 700 zł brutto. Taką kwotę udało nam się wynegocjować z pracodawcą, mimo że w ciągu całego roku firma borykała się z postojami wymuszonymi przerwami produkcyjnymi w fabryce Stellantis, od której jesteśmy uzależnieni – zaznacza związkowiec cytowany przez Solidarność.

Porozumienie płacowe między stroną związkową i pracodawcą podpisane zostało w listopadzie. Jeden z zapisów dokumentu gwarantuje pracownikom firmy nagrody z okazji przyszłorocznych Świąt Bożego Narodzenia, które wypłacone zostaną w grudniu 2023 roku. - Już mamy zapewnione 2 tys. zł, ale o ostatecznej wysokości tej nagrody jeszcze będziemy z pracodawcą rozmawiać – dodaje Duda.



Tegoroczna nagroda z okazji Świąt Bożego Narodzenia wyniosła 2 tys. zł brutto, z czego na konta pracowników wpłynęło 1,5 tys. zł, kolejne 500 zł wypłacone zostanie wraz z wynagrodzeniem za styczeń. Ponadto, dzięki staraniom organizacji związkowych w październiku pracownicy otrzymali dodatek inflacyjny wynoszący 1,9 tys. zł brutto.



MA Polska działa w branży motoryzacyjnej i posiada zakłady w Tychach, Kielcach, Swarzędzu i Poznaniu.

