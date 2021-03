Pracownicy MA Polska i Denso Thermal Systems Polska z podwyżkami

450 zł brutto - takie podwyżki płac otrzymają pracownicy dwóch tyskich spółek motoryzacyjnych - MA Polska oraz Denso Thermal Systems Polska.

km

km • 26 mar 2021 11:54





Podwyżki otrzymają pracownicy dwóch tyskich spółek motoryzacyjnych (fot. Pixabay)

REKLAMA

O wzroście wynagrodzeń poinformowała Śląsko-Dąbrowska Solidarność. Wzrost wynagrodzeń to efekt negocjacji przeprowadzonych z pracodawcami przez „Solidarność” i inne zakładowe organizacje związkowe.

W Denso Thermal Systems Polska podwyżki wejdą w życie 1 kwietnia. Złożą się na nie podniesienie stawek godzinowych o 2,27 zł brutto oraz wzrost miesięcznej premii.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Cały czas negocjujemy jeszcze wielkość jednorazowej nagrody rekompensującej pracownikom brak podwyżek w 2020 roku Kolejne spotkanie w tej sprawie zaplanowane zostało na 7 kwietnia– wyjaśnia Wanda Stróżyk, przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność” FCA Poland.



W firmie MA Polska podwyżki wejdą w życie 1 czerwca. Zgodnie z porozumieniem zawartym przez pracodawcę ze związkami zawodowymi płace zasadnicze w firmie wzrosną o 450 zł brutto. Pociągnie to za sobą wzrost innych składników wynagrodzenia. Strony uzgodniły ponadto, że do końca marca na konta pracowników trafi 600 zł brutto premii z okazji Świąt Wielkanocnych.

- Z wysokości podwyżek jesteśmy zadowoleni, choć pewne rozczarowanie wzbudził fakt, że wejdą one w życie dopiero w czerwcu. Podczas rozmów pracodawca cały czas zwracał uwagę na trudną sytuację i niepewność związaną z pandemią koronawirusa. Wspólnie z pozostałymi organizacjami związkowymi doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu przeciągać negocjacji, bo pracodawca nie jest w stanie dać nic więcej i zdecydowaliśmy się na podpisanie porozumienia w takim kształcie –wyjaśnia Grzegorz Duda, przewodniczący zakładowej „Solidarności”.



MA Polska zatrudnia ok. 2 tys. pracowników. Największym odbiorcą części produkowanych w spółce jest tyska fabryka FCA. Z kolei produkujący m.in. deski rozdzielcze dla FCA zakład Denso Thermal Systems Polska zatrudnia ok. 600 osób.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.