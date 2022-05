Pracownicy Kolei Śląskich mają dość niskich płac i kolesiostwa. Będzie protest

W piątek 13 maja pracownicy Kolei Śląskich po raz pierwszy w historii będą protestować. Zbiorą się przed gmachem Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego, by wyrazić swój sprzeciw wobec nierównego traktowania pracowników i braku podwyżek.

Koleje Śląskie są spółką należącą do samorządu woj. śląskiego (fot. Koleje Śląskie)

Film, na którym do udziału w proteście zachęca jeden z pracowników Kolei Śląskich, spółki należącej do władz województwa śląskiego, można zobaczyć w internecie. Dowiemy się z niego, że będzie to pierwszy protest od początku istnienia tej spółki. Odbędzie się on w najbliższy piątek, 13 maja o godz. 14 przed gmachem Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego.

- To protest o wyższe zarobki, o godne zarobki dla pracowników, którzy naprawdę ciężko pracują. Którzy pracują w soboty, niedziele i święta, którzy wstają do roboty o 2-3 w nocy. Będzie to protest o równe prawo do awansu zawodowego, żeby nie awansowali tylko ci, którzy mają układy partyjne, związkowe czy rodzinne. Będzie to protest o likwidację sztucznych stanowisk - wylicza kolejarz.

Do udziału zaprasza nie tylko pracowników Kolei Śląskich, ale wszystkich pracowników spółek publicznych działających w tym regionie, którzy nie godzą się na funkcjonowanie w świecie partyjnych układów.

- Jeżeli nie zgadzacie się na to, co dzieje się w waszych spółkach, gdzie są układy partyjne, związkowe, nie możecie awansować, nie może godnie zarabiać, musicie tam być - zaprasza pracownik Kolei Śląskich.

Podkreśla, że nie warto ulegać manipulacji, że trzeba wierzyć w to, iż pojedyncza osoba może wiele zmienić i działać. Jego zdaniem każdy ma wpływ na wynik wyborów i to, co się dzieje w spółkach publicznych.

O komentarz i odniesienie się do stawianych w nagraniu zarzutów poprosiliśmy Koleje Śląskie. Czekamy na odpowiedź.

