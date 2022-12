Pracownicy katowickiej firmy z 20 proc. podwyżkami

Przedstawiciele organizacji związkowych działających w spółce Baterpol w Katowicach wynegocjowali z pracodawcą podwyżki płac. W sumie wynagrodzenia pracowników tej firmy w 2023 roku wzrosną o ok. 20 proc.

Jak informuje cytowany przez Solidarność Witold Sowiński, przewodniczący zakładowej „Solidarności”, porozumienie płacowe podpisane w Baterpolu 16 grudnia gwarantuje pracownikom 18-proc. wzrost stawek zasadniczych.

- Ta podwyżka wpłynie też na podniesienie miesięcznej premii i dodatku stażowego, co łącznie daje ok. 20 proc. W efekcie średnie miesięczne wynagrodzenie w dziale produkcyjnym będzie wyższe o ok. 800 zł brutto - wyjaśnia.

Dodatkowo, tegoroczne premie kwartalne były w sumie o ok. 1500 zł wyższe niż rok wcześniej.

- Co kwartał negocjujemy wysokość tych premii. W tym roku mimo rosnących kosztów produkcji spowodowanych wzrostem cen prądu i gazu udało nam się za każdym razem wynegocjować wyższe premie. Pracownicy dostrzegli nasze starania. Do „Solidarności” zapisały się nowe osoby - podkreśla Sowiński.

Spółka Baterpol powstała na bazie dawnej Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice”. Firma zajmuje się skupem i przeróbką złomu. Zatrudnia ok. 200 pracowników.

