Pracownicy Izo-Ergu dostali podwyżki. "Największy wzrost płac w spółce od wielu lat"

Jak informuje "Solidarność", podwyżka płacy zasadniczej w Izo-Ergu w Gliwicach wyniosła średnio 560 zł brutto na pracownika. W praktyce są to zróżnicowane kwoty, ponieważ ostateczna wysokość podwyżki dla poszczególnych pracowników jest uzależniona od oceny ich pracy przez przełożonych.

- To największy wzrost płac w spółce od wielu lat, niemniej oczekiwania pracowników były nieco większe i nie jesteśmy do końca zadowoleni z efektów negocjacji. Walczyliśmy o podwyżki na poziomie 16 proc. średniej zakładowej, czyli ok. 650 zł brutto – mówi Mariola Rebelińska, przewodnicząca „Solidarności” w firmie.

Rebelińska zaznacza, że w ślad za podwyżką stawek zasadniczych wzrośnie też comiesięczna premia, która wynosi 16 proc. wynagrodzenia zasadniczego.



Zakład tworzyw sztucznych Izo-Erg w Gliwicach jest producentem laminatów elektroizolacyjnych i konstrukcyjnych. Większość produktów trafia na eksport. Spółka zatrudnia ponad 200 osób. Średnia zakładowa pensja wynosi blisko 4 tys. zł brutto.

Warto przypomnieć, że niedawno wzrosły także wynagrodzenia pracowników firmy Alstom ZWUS w Katowicach - co najmniej o 650 zł brutto. To minimalna kwota podwyżki wynegocjowana przez związki z pracodawcą, jaką każdy pracownik firmy miał otrzymać.