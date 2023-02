Pracownicy gliwickiej walcowni dostaną dodatkową premię

Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” to firma specjalizująca się w produkcji wyrobów płaskich z miedzi, stopów miedzi m.in. mosiądzu i brązu oraz ze srebra (Zdj. ilustracyjne, fot. Shutterstock)

- Inflacja cały czas jest bardzo wysoka, a my na ewentualne podwyżki płac możemy liczyć dopiero po zakończeniu pierwszego kwartału i zamknięciu roku budżetowego - dodaje związkowiec.

Jak podają związkowcy, wysokość dodatku jest co miesiąc negocjowana. Za wrzesień i październik było to średnio 500 zł brutto, a za listopad i grudzień udało się wynegocjować średnio 900 zł brutto.

Jak informuje śląsko-dąbrowska "Solidarność", premia powinna znaleźć się na kontach pracowników Walcowni Metali Nieżelaznych „Łabędy” w Gliwicach do 14 lutego.

Spotkanie z pracodawcą dotyczące wzrostu wynagrodzeń i zmian w regulaminie płac zaplanowane zostało na początek marca.

Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” to firma specjalizująca się w produkcji wyrobów płaskich z miedzi, stopów miedzi m.in. mosiądzu i brązu oraz ze srebra. W firmie zatrudnionych jest 180 osób, z czego 2/3 to pracownicy produkcyjni. Do „Solidarności”, będącej jedyną organizacją związkową działającą w gliwickiej walcowni, należy 70 osób.

