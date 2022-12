Pracownicy dostaną podwyżki. Pensje wzrosną średnio o 900 zł

Jak informuje śląsko-dąbrowska "Solidarność", porozumienie gwarantujące pracownikom Constantia ColorCap w Jejkowicach wzrost płac w tej wysokości związkowcy i pracodawcy podpisali 12 grudnia.

Podwyższenie wynagrodzeń średnio o 900 zł brutto, oznacza, że miesięczne zarobki w firmie wzrosną o 14,6 proc. Podwyżka ta obejmuje zarówno wzrost stawki zasadniczej, jak i miesięcznej premii wydajnościowej.

- Możemy mówić o sporym sukcesie, bo kwota wynegocjowanych przez nas podwyżek jest dwukrotnie wyższa od tej, którą proponował pracodawca – mówi Dawid Brożek, przewodniczący „Solidarności” w firmie Tenneco Silesia w Stanowicach, która zrzesza również pracowników Constantia ColorCap w Jejkowicach. - Dążyliśmy do tego, by progi zarobkowe w spółce utrzymane zostały na poziomie zbliżonym do obecnego. Chodziło głównie o to, by przyszłoroczny wzrost płacy minimalnej nie doprowadził do spłaszczenia wynagrodzeń pracowników nowo zatrudnionych i tych z dłuższym stażem - dodaje przewodniczący.

Constantia ColorCap należy do austriackiej grupy Constantia Flexibles, która z kolei wchodzi w skład holdingu Constantia Packaging AG, producenta opakowań dla sektora spożywczego i farmaceutycznego. W Jejkowicach zatrudnionych jest niespełna 200 osób.

