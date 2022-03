Pracownicy DB Cargo zarobią więcej. Porozumienie płacowe podpisane

W firmie kolejowej DB Cargo Polska podpisano porozumienie płacowe, które wejdzie w życie 1 maja. Pensje zasadnicze wzrosną średnio o 500 zł brutto.

Autor: jk

• 24 mar 2022 11:29





W Polsce DB Cargo wraz ze spółkami zależnymi zatrudnia ok. 2,8 tys. pracowników (Fot. Ronald Rampsch/Shutterstock)

REKLAMA

Jak informują przedstawiciele śląsko-dąbrowskiej "Solidarności", rozmowy z pracodawcą do łatwych nie należały.

- Nie chcieliśmy ich już dłużej przeciągać. Domagaliśmy się 600 zł podwyżki, wynegocjowaliśmy 500 zł, co w tej chwili, w związku z wybuchem wojny na Ukrainie, należy uznać za sukces – mówi Leszek Piskała, przewodniczący zakładowej „Solidarności”.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- 500 zł brutto to średnia wysokość podwyżki wynikająca z podzielenia sumy środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń przez całkowitą liczbę pracowników naszej firmy. W praktyce podwyżki będą dość zróżnicowane. O ostatecznym podziale pieniędzy będą decydować kierownicy działów. W porozumieniu mamy zapisaną minimalną gwarantowaną sumę podwyżki. Wynosi ona 200 zł, co oznacza, że nikt nie zostanie z pustymi rękami – dodaje szef „S” w DB Cargo Polska.

Czytaj też: Andrzej Wyszyński rzecznikiem prasowym DB Cargo Polska

W kwietniu pracownicy DB Cargo Polska otrzymają dodatkowe 1 tys. zł brutto. To druga transza nagrody wynegocjowanej w zeszłym roku.

DB Cargo Polska to należąca do niemieckiego koncernu Deutsche Bahn firma specjalizująca się w kolejowym transporcie towarowym. W Polsce wraz ze spółkami zależnymi zatrudnia ok. 2,8 tys. pracowników.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.