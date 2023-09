Pracownicy budżetówki wyjdą na ulice, by walczyć o wyższe pensje

Pracownicy szeroko pojętej strefy budżetowej oraz jednostek sektora finansów publicznych walczą o podwyżki.

Na 15 września zaplanowano Marsz Gniewu. Uczestnicy wydarzenia wyruszą spod spod Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w kierunku kancelarii premiera.

Związkowcy chcą podwyżki wskaźnika płac w państwowej sferze budżetowej o 20 proc. Ich zdaniem powinna ona wejść w życie jeszcze w tym roku - od 1 lipca 2023 roku. Z kolei w 2024 roku podwyżka powinna wynosić 24 proc.

Forum Związków Zawodowych (FZZ) oraz Ogólnopolskie Porozumieniu Związków Zawodowych (OPZZ) stworzyło w sierpniu tego roku Komitet Protestacyjny Pracowników Sfery Publicznej. Pracownicy szeroko pojętej strefy budżetowej oraz jednostek sektora finansów publicznych walczą o podwyżki. Na 15 września zaplanowano Marsz Gniewu. Uczestnicy wydarzenia wyruszą spod spod Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w kierunku kancelarii premiera.

Marsz Gniewu na KPRM. "Pracownicy szeroko pojętej sfery publicznej są zmuszeni do protestu"

Jak podkreślają związkowcy z OPZZ, protest jest wyrazem sprzeciwu wobec działań rządu i braku waloryzacji wynagrodzeń. Pracownicy budżetówki domagają się podwyżek, które zrekompensują inflację oraz rosnące koszty życia, sprzeciwiając się decyzji rządu o przyznaniu jednorazowych „nagród specjalnych”.

Związkowcy chcą podwyżki wskaźnika płac w państwowej sferze budżetowej o 20 proc. Ich zdaniem powinna wejść w życie jeszcze w tym roku - od 1 lipca 2023 roku. Z kolei w 2024 roku podwyżka powinna wynosić 24 proc.

- Marsz Gniewu na KPRM, bo tak się nazywa to wydarzenie, nie powinien mieć miejsca. W kraju, w którym pracodawcy prywatni toczą zawziętą walkę o każdego wykwalifikowanego pracownika, pracownicy szeroko pojętej sfery publicznej są zmuszeni do protestu, do maszerowania ulicami Warszawy. Do udowadniania, że należą im się godne płace i godne warunki pracy. To jest wstyd dla państwa polskiego jako pracodawcy. To jest przykre - komentuje FZZ na Facebooku.