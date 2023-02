Pracownicy "Bogdanki" dostaną podwyżkę

Reprezentujące stronę społeczną NSZZ "Solidarność", Związek Zawodowy Górników w Polsce, Związek Zawodowy "Kadra" i Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce "Przeróbka" uzgodniły, że jeśli kopalnia wydobędzie w tym roku 8,5 mln ton węgla handlowego, to maksymalne przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniesie 11821 zł brutto.

Oznacza to wzrost o 15,4 procent wobec średniego wynagrodzenia za ubiegły rok, liczonego bez nagród motywacyjnych i świadczeń o charakterze socjalnym.

W opublikowanym komunikacie związkowcy napisali, że "poziom maksymalnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników LW "Bogdanka" ma być osiągnięty poprzez "wzrost podstawy do budowy tabel stawek płac zasadniczych oraz utrzymanie poziomu miesięcznej premii regulaminowej na tych samych zasadach co w I półroczu 2022 roku".



Ponadto organizacje związkowe przekazały, że pracownicy, którzy nie otrzymywali talonów uprawniających do nabycia posiłków regeneracyjnych (lub produktów umożliwiających przygotowanie posiłków regeneracyjnych) uzyskają prawo do bonu na posiłki pracownicze. Wartość bezpłatnych talonów wyniesie 36 zł netto za dniówkę roboczą, a bonów - 29 zł brutto za dniówkę roboczą.