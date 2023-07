Pracownicy ArcelorMittal Poland dostaną nagrody

Jak informuje śląsko-dąbrowska "Solidarność", na konta pracowników ArcelorMittal Poland trafi 420 zł brutto. To kolejna transza nagrody za wkład w funkcjonowanie spółki w 2022 roku oraz druga rata nagrody EBDITA. Pieniądze zostaną wypłacone do 10 sierpnia i zostały zagwarantowane w porozumieniu płacowym na 2023 rok.

Związkowcy zaznaczają, że łączna wartość nagród w 2023 roku wyniesie blisko 1500 zł brutto.

"S"stara się także o wypłatę nagrody inflacyjnej w wysokości 3 tys. zł brutto. Zdaniem związkowców dodatkowe wsparcie finansowe jest niezbędne ze względu na rosnące koszty utrzymania, które wynikają z wysokich cen podstawowych artykułów spożywczych i nośników energii. Wysłali w tej sprawie pismo do prezesa koncernu Sanjaya Samaddara.

Związkowcy zaznaczyli, że wynagrodzenia pracowników zaczynają się zbliżać do poziomu płacy minimalnej, która w tym roku wzrosła w sumie o 19,6 proc. To wskaźnik wyższy od wskaźnika tegorocznych podwyżek w koncernie. W ocenie związków, spadek realnej wartości wynagrodzeń przełoży się na postrzeganie AMP jako mało atrakcyjnego pracodawcy nie tylko wśród pracowników, ale także wśród kandydatów do pracy.