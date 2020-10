Porozumienie w Agorze. Szef związku zawodowego nie dostanie dyscyplinarki

Zarząd Agory poinformował o wycofaniu wniosku o wyrażenie zgody na zwolnienie dyscyplinarne Wojciecha Orlińskiego. Szef działającego w Agorze i InfoRadiu związku NSZZ "Solidarność" miał stracić pracę po tym, jak ostrzegał pracowników przed planowanymi przez firmę zwolnieniami.

Autor:KDS

• 15 paź 2020 10:13





Związek zawodowy porozumiał się ze spółką. (Zdj. ilustracyjne, fot. brotiN biswaS/Pexels)

Jak informowaliśmy na łamach PulsHR.pl, Wojciech Orliński kilka tygodni temu ostrzegał, że Agora planuje jesienią zwolnić nawet kilkaset osób. Pracownikom należącym do związku m.in. podpowiadał jak się ochronić przed zwolnieniem. To nie spodobało się zarządowi spółki, który do związku zawodowego skierował wniosek o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy z Orlińskim.

Powodem miało być m.in. nadużycie sprawowanej funkcji w związku zawodowym czy podważenie partnerstwa i dialogu społecznego, które miało przejawiać się rozsyłaniem w newsletterze negatywnych informacji na temat dyrektor ds. pracowniczych. Zdaniem Agory bezpodstawne było też straszenie pracowników grupowymi zwolnieniami, które miały mieć miejsce jesienią.

Teraz zarząd Agory poinformował, że trwające od 5 października 2020 rozmowy, 14 października zakończyły się podpisaniem porozumienia.

- Zarząd postanowił wycofać wniosek o wyrażenie zgody na zwolnienie dyscyplinarne Pana Wojciecha Orlińskiego. Równocześnie Komisja Międzyzakładowa zobowiązała się do prowadzenia rzetelnej komunikacji oraz działania zgodnie z ideą wzajemnego szacunku i w poszanowaniu obowiązującego prawa. Ze swojej strony Zarząd Agory pragnie podkreślić, że szanuje prawo Związku do obrony i reprezentowania interesów pracowników, jak również do merytorycznej krytyki działań pracodawcy - w przesłanym do mediów oświadczeniu przesłała Agora.

Firma podkreśla w nim, że osiągnięte porozumienie jest wyrazem dobrej woli oraz potwierdzeniem chęci współpracy. - Wierzymy, że otworzy ono nowy rozdział we wzajemnych relacjach oraz pozwoli na otwartą i rzetelną komunikację - podsumowuje.

