Pomimo podwyżek będzie referendum strajkowe w Kauflandzie

Związek domaga się wzrostu wynagrodzeń dla pracowników spółki Kaufland o 800 zł. Aktualny wzrost wynagrodzeń jaki wprowadził pracodawca od 1 marca nie satysfakcjonuje związkowców i w żaden sposób nie rekompensuje rosnących kosztów życia.

Przypominamy, że we wrześniu związek wystąpił do zarządu Kaufland Polska Markety z siedzibą we Wrocławiu z postulatem wzrostu płac o 800 zł dla każdego pracownika zatrudnionego w spółce. Od tego czasu związkowcy z Bełchatowa są w sporze zbiorowym z pracodawcą.

Pierwsze rokowania odbyły się 12 listopada, zaś mediacje 3 lutego 2020 roku. Cykl spotkań pomiędzy stroną społeczną a przedstawicielami spółki Kaufland nie przyniosły oczekiwanych efektów. Wobec powyższego kolejnym etapem jest przeprowadzenie referendum strajkowego

