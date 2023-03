Polscy lekarze walczą o wyższe pensje w Niemczech

– Walczymy o odmrożenie naszych pensji zamrożonych od lipca 2022 do 2025 r. z uwzględnieniem inflacji w Niemczech (8,6 proc. inflacji plus 2,5 proc. podwyżki, w sumie 11,1 proc.) oraz poprawę warunków pracy. W czasie pandemii lekarze w Niemczech nie otrzymywali żadnych dodatków finansowych za pracę z chorymi na COVID-19, jak to było np. w Polsce. Do strajku ostrzegawczego przystąpiło w sumie kilkadziesiąt szpitali z ponad pięciu Landów. W manifestacji w Hamburgu wzięło udział ok. 4000 lekarzy – mówi dr Rafał Krzysztopik, przewodniczący komisji ds. lekarzy praktykujących zagranicą Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.

Strajk był największym od lat strajkiem ostrzegawczym w tym kraju. Rozpoczął się pod Asklepios Klinik St. Georg, skąd następnie protestujący przeszli pod scenę na Gänsemarkt w Hamburgu. Tam głos zabrała m.in. dr Renata Sajdak, członek Izby i przedstawicielka związku zawodowego lekarzy Marburger Bund w Pasewalku.

– Dobre warunki pracy oraz adekwatny poziom wynagrodzeń personelu medycznego gwarantuje ciągłość zatrudnienia co przekłada się na prawidłową opiekę nad pacjentami. Biorąc pod uwagę fakt, że duża rzesza lekarzy zrzeszonych w Marbunger Bund obejmuje członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie zasadnym jest zajęcie przez samorząd lekarski zdania w tej sprawie. Apelujemy do stron o szybkie rozwiązanie sporu mając na względzie dobro pacjentów – mówi Michał Bulsa, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.

Jak powiedział dr Krzysztopik, lekarze czekają na efekty rozmów swoich przedstawicieli z pracodawcami, a zależnie od tego jak one się potoczą będą podejmować dalsze decyzje.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl