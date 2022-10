Policjanci szykują się do protestu. Przedstawili długą listę żądań

jk

• 4 paź 2022 18:21





Krajowa Sekcja Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o podjęciu akcji protestacyjnej. Funkcjonariusze chcą więcej zarabiać. Czego oczekują policjanci? M.in. waloryzacji kwoty bazowej w ustawie budżetowej na rok 2023 na poziomie 20 proc. (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Policjanci oczekują, m.in. waloryzacji kwoty bazowej w ustawie budżetowej na rok 2023 na poziomie 20 proc.

Wśród postulatów znajduje się także wypłata jednorazowego dodatku inflacyjnego (5 000 zł netto) dla każdego funkcjonariusza i dla każdego pracownika policji do końca listopada 2022 roku.

Jak podkreślają związkowcy, sytuacja budżetu państwa w 2022 roku jest dobra, w związku z czym część nadwyżki można wykorzystać na spełnienie postulatów.

Jak informuje rzeszowska "Solidarność', policjanci wezwali wszystkie organizacje związkowe działające w strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów zrzeszające zarówno funkcjonariuszy, jak i pracowników, do przyłączenia się do protestu.

- Obecna sytuacja gospodarcza, jak i przedstawione projekty ustaw jednoznacznie wskazują drogę, którą chce podążać rząd. Niestety w przeciwieństwie do ostatnich lat jest to kierunek przeciwny w budowaniu silnych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszego kraju. W porównaniu do ofert pracy w sektorze prywatnym, atrakcyjność naszych zawodów znacznie się obniżyła. Nadmiar obowiązków, nowe wyznawania, brak dostosowania się do dynamicznie zmieniającego się świata, stawiają nasze zawody na poziomie „jakoś to będzie”, „kręciło się tyle lat i dalej się będzie kręcić”, tym bardziej że sytuacja budżetu państwa w 2022 roku jest dobra, w związku z czym część nadwyżki można wykorzystać na spełnienie naszych postulatów - czytamy w apelu skierowanym do organizacji związkowych działających w MSWiA, MS, MF.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czytaj więcej: Podwyższają dodatki. Tak chcą zachęcić do jak najdłuższego pozostania w pracy

- Pora na zmiany, nie modernizacje. Chcemy godnie zarabiać w nowoczesnych instytucjach, które idą z duchem postępu, gdzie najważniejsze nie są statystyki, tabelki, układy, ale dobrze wynagradzani pracownicy i funkcjonariusze - podkreślają w swoim piśmie związkowcy.

Czego oczekują policyjni związkowcy? Oto lista postulatów: Waloryzacja kwoty bazowej w ustawie budżetowej na rok 2023 na poziomie 20 proc.

Waloryzacja przewidziana w 2023 roku ma obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

Wypłata jednorazowego dodatku inflacyjnego dla każdego funkcjonariusza i dla każdego pracownika policji w jednakowej kwocie 5 000 zł netto bez jakichkolwiek warunków, do końca listopada 2022 roku.

Wypłata zaległych świadczeń socjalnych z bieżącego roku do końca października 2022.

Podniesienie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy i zrównanie ich ze świadczeniami żołnierzy.

Podniesienie policjantom pełniącym w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 marca służbę na wolnym powietrzu przez co najmniej 4 godziny, dziennego świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie do kwoty 25 zł.

Podniesienie mnożników podstawy uposażenia funkcjonariuszy i członków Korpusu Służby Cywilnej o 200 proc.

Zmianę obecnego i wprowadzenie nowego świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy po 5, 10, 15, 20, 25 roku służby, wliczającego się do emerytury.

Przywrócenia prawa do zachowania 100 proc. uposażenia za czas niezdolności do służby na podstawie zwolnienia lekarskiego.

Przywrócenia uzyskania prawa do zaopatrzenia emerytalnego po 15 latach służby.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU