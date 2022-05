Podwyżki w Sistema Poland. "Rozmowy z pracodawcą nie były łatwe"

O 500 zł brutto wzrosły wynagrodzenia w spółce Sistema Poland w Tychach - informuje śląsko-dąbrowska "Solidarność".

jk

• 5 maj 2022 10:30





Jak informuje śląsko-dąbrowska "Solidarność", wyższe o 500 zł brutto wynagrodzenia wpłyną na konta pracowników Sistema Poland w Tychach do 10 maja (Fot. PTWP)

REKLAMA

Jak informuje śląsko-dąbrowska "Solidarność", wyższe o 500 zł brutto wynagrodzenia wpłyną na konta pracowników Sistema Poland w Tychach do 10 maja, czyli z wynagrodzeniem za kwiecień. Zostanie również wypłacona rekompensata za brak podwyżek od początku tego roku w wysokości 1000 zł brutto.

- Udało nam się podpisać dobre porozumienie. Pracownicy są zadowoleni. Rozmowy z pracodawcą nie były łatwe. Czuliśmy ogromną presję, bo wiedzieliśmy, że ze względu na coraz większą inflację, ludzie na te pieniądze czekają – mówi Radosław Urbaś, przewodniczący zakładowej „Solidarności”.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W ramach porozumienia został wydłużony także okres rozliczeniowy czasu pracy z 4 do 6 miesięcy. – Musieliśmy się dostosować do Fiata, który także wydłużył okres rozliczeniowy czasu pracy do 6 miesięcy – wyjaśnia Urbaś.

W Sistema Poland w Tychach zatrudnionych jest blisko 400 osób. Firma świadczy usługi logistyczne dla fabryki Fiata, zajmuje się obsługą magazynów i dostarczaniem komponentów na linie produkcyjne. Do „Solidarności” należy ponad połowa załogi spółki.

To nie jedyna spółka, której pracownicy wywalczyli podwyżki. Pensje wzrosły także w Marelli Sosnowiec Polska - o 450 zł brutto. Z kolei o ponad tysiąc złotych miesięcznie wzrosną w sumie wynagrodzenia pracowników FCA Poland. Oczekiwania płacowe związkowców były większe, jednak z uwagi na trudną sytuację w branży i całej gospodarce związki zawodowe zdecydowały się pójść na kompromis.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU