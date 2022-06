Podwyżki na polskiej kolei. To najwyższa kwota w historii

km

• 21 cze 2022 15:54





Od 1 lipca 2022 (wypłata do 10 sierpnia) 38 tysięcy pracowników PKP PLK otrzyma podwyżkę w kwocie średnio 520 zł do wynagrodzenia zasadniczego (z pochodnymi kwoto około 817 zł brutto). Uzgodniona podwyżka jest najwyższą w historii PLK (fot. Andrey Kremkov/Unsplash)

REKLAMA

Uzgodniona podwyżka jest najwyższą w historii PLK i jak zaznacza Solidarność, prawdopodobnie jedną z najwyższych w spółkach kolejowych.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem od 1 lipca 2022 38 tysięcy pracowników PKP PLK otrzyma podwyżkę w kwocie średnio 520 zł do wynagrodzenia zasadniczego. "Porozumienie określa najniższą kwotę wzrostu wynagrodzenia zasadniczego na 250 zł. oraz jego maksymalną wysokość ustaloną na poziomie 800 zł. (ewentualna wyższa podwyżka ma zawierać uzasadnienie przesłane do Biura Spraw Pracowniczych Centrali PLK)" informuja związkowcy.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Podczas poprzedniego spotkania 11 maja 2022 r. związki zawodowe podtrzymały swoje żądania z marca dotyczące podwyżki w wysokości 750 zł do wynagrodzenia zasadniczego. Natomiast zarząd PLK zaproponował kwotę ok. 433 zł podwyżki do wynagrodzenia zasadniczego średnio na pracownika. Porozumienie udało się osiągnąć na początku czerwca. 2 czerwca 2022 r. zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe z przedstawicielami związków zawodowych podpisali protokół ustaleń w sprawie wdrożenia podwyżki płac.

Przeczytaj: Uczniowie odbędą praktyki na kolei. Potem stypendia i praca

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU