Podwyżki i premie w Sistema Poland. Pracownicy są zadowoleni

Jak informuje śląsko-dąbrowska "Solidarność", podwyżka w firmie Sistema Poland objęła zarówno wzrost stawek zasadniczych, jak i miesięcznej premii.

- Jesteśmy zadowoleni, podpisaliśmy kolejne dobre porozumienie. W sumie w tym roku zarobki w zakładzie wzrosły o 800 zł brutto. Pierwsza wynegocjowana przez nas podwyżka weszła w życie w styczniu i również wyniosła 400 zł brutto – mówi Radosław Urbaś, przewodniczący „Solidarności” w Sistema Poland w Tychach.

Jak zaznacza, związkowcy podpisali z pracodawcą także porozumienie dotyczące wysokości tegorocznej premii efektywnościowej. Uzgodniono, że wyniesie ona średnio 800 zł brutto. Podobnie jak w poprzednich latach, premia ta zostanie wypłacona 10 czerwca.

Radosław Urbaś dodaje, że dzięki staraniom zakładowej „Solidarności” w kwietniu pracodawca wypłacił wszystkim pracownikom 750 zł brutto jednorazowej premii.

- W najbliższych dniach czekają nas jeszcze negocjacje wysokości rocznej premii wakacyjnej, która z kolei zostanie wypłacona do 10 lipca. Środki na premię pochodzą częściowo z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a częściowo dopłaca też pracodawca – wyjaśnia związkowiec.

W Sistema Poland Tychy zatrudnionych jest ok. 340 pracowników. Firma świadczy usługi logistyczne dla tyskiej fabryki Fiata oraz spółki MA Polska. Zajmuje się obsługą magazynów i dostarczaniem na hale komponentów potrzebnych do produkcji. Do „Solidarności” należy ponad połowa pracowników firmy.