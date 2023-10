Podwyżki dla budżetówki to priorytet. "Nie widzę żadnej przestrzeni na kompromisy"

Z różnych powodów nie mamy jasności co do ostatecznego terminu, w którym nowy rząd rozpocznie pracę. Kiedykolwiek to się stanie, kwestia podwyżek powinna być sprawą absolutnie priorytetową.

Jeśli nowy rząd zawiedzie, to już na starcie straci poparcie kilku milionów wyborców, wywoła uśpiony niepokój społeczny i doprowadzi do eskalacji konfliktu ze stroną społeczną. Dużo się mówi o ludziach stojących w historycznie długich kolejkach do lokalów wyborczych. Tam stali również pracownicy sfery publicznej. Nie można o tym zapominać.

To nie jest kwestia wiary ani nadziei. To jest kwestia pewnej umowy społecznej, którą politycy poszczególnych stronnictw zawarli z wyborcami w trakcie kampanii wyborczej. Czy wywiążą się z tej umowy? Uważam, że z punktu widzenia ich wiarygodności podwyżka dla pracowników sfery publicznej powinna być w absolutnym „top 5” pierwszych decyzji nowego rządu.

A co do wypowiedzi poszczególnych polityków - podchodzimy do nich z dystansem. Przyszła koalicja będzie się składać z różnych środowisk, a reprezentujący je ludzie mają różne poglądy na wiele kwestii. Jeśli koalicjanci będą chcieli być wiarygodni, to w przyszłej Radzie Ministrów muszą się znaleźć osoby, które będą chciały i potrafiły te postulaty podwyżkowe realizować.

Zamiast 30 proc. mniejsza, 10- czy 5-procentowa podwyżka też będzie satysfakcjonująca?

Nie widzę żadnej przestrzeni na tego typu kompromisy. Jeśli chodzi o Forum - z perspektywy naszej postawy - epoka wygaszania oczekiwań i dzielenia pracowników sfery publicznej minęła bezpowrotnie.

Pojawiła się opinia, że największe szanse na spełnienie przedwyborczych obietnic mają nauczyciele. To w tej grupie zawodowej każda z partii obiecała podwyżki i to największe. Istnieje więc opcja, że oni je dostaną, a reszta będzie musiała obejść się smakiem lub podzielić resztkami. Co wy na to?

Trudno sobie wyobrazić skalę skutków w przypadku realizacji takiego scenariusza. Część opinii publicznej przyzwyczaiła się do tego, że o pieniądzach, o podwyżkach, o transferach socjalnych rozmawia się wyłącznie w kategoriach ich przełożenia na algorytm zysków lub strat w wymiarze politycznym, podszytym w dodatku cynizmem, czystą kalkulacją.

I to jest w gruncie rzeczy jeden z największych problemów dotyczących języka debaty. Jeśli nie zmienimy języka, to nie zmienimy docelowo rzeczywistości i nie uratujemy państwa polskiego. Tak, państwa polskiego! Bo bez pracowników sfery publicznej państwo polskie skarleje, zatraci całkowicie swoją wydolność, a wtedy nastąpi finał kadrowej apokalipsy. Odczujemy to bardzo mocno, widząc całkowity paraliż funkcjonowania sądów, prokuratury, szkół czy też w zakresie realizacji zadań związanych z naszym bezpieczeństwem. Jakakolwiek próba podzielenia tego środowiska polegająca na tym, że jedni dostaną, a drudzy nie, to jest wciąż kierunek na utratę wiarygodności. To byłoby skrajnie nieodpowiedzialne, szkodliwe i niedorzeczne.

Na argument dotyczący stanu finansów publicznych jest za późno - podwyżki mają być

Co zrobicie, jeśli podwyżek nie będzie, tym bardziej że budżet nie jest w najlepszym stanie? Kolejny protest na ulicach Warszawy, podobny do Marszu Gniewu, który przeszedł ulicami stolicy 15 września?

Nie pamiętam sytuacji, w której jakikolwiek minister finansów pałałby szczególną miłością do przedstawicieli ruchu związkowego. Panowie Donald Tusk, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Włodzimierz Czarzasty - a są to w większości bardzo doświadczeni politycy - już w trakcie kampanii wyborczej wiedzieli, że polityka zarządzania finansami publicznymi może budzić poważne zastrzeżenia. A jednak wszyscy zgodnie obiecywali zmiany w zakresie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Na argument dotyczący stanu finansów publicznych jest za późno, podkreślę to po raz kolejny - w odniesieniu do wiarygodności. Co, jeśli podwyżek nie będzie? Najdelikatniej rzecz ujmując, taka decyzja może wzbudzić spontaniczne i bardzo emocjonalne wyrazy masowego niezadowolenia.

A jeśli rząd zacznie zasłaniać się terminami i powie, że niemożliwe jest przyjęcie podwyżek od nowego roku, czyli tak jak obiecano?

Rząd musi pamiętać, że istnieje Rada Dialogu Społecznego, w której zasiadają przedstawiciele wszystkich trzech reprezentatywnych central związkowych. Nasza gotowość do kompromisów jest ograniczona skalą zapewnień i obietnic polityków z kampanii wyborczej, ale nie oznacza to niechęci do negocjacji. Instytucję dialogu można, a wręcz trzeba odbudować. Kwestia uszczegółowienia realizacji obietnic wyborczych pokaże nam optykę, jaką posługuje się nowy rząd wobec reprezentatywnych partnerów społecznych.

Politycy obiecali nie tylko podwyżki, ale też wprowadzenie nowych mechanizmów waloryzowania tych płac. Lewica mówiła np. tak: płace w budżetówce będą automatycznie waloryzowane dwa razy do roku o inflację, a tabele płac regularnie poddawane negocjacjom ze związkami zawodowymi. To dobry pomysł?

Dobry! Trzeba pamiętać, że zaniechania w zakresie podwyżek płac w sferze publicznej są wieloletnie i złożone w swojej istocie. Waloryzacja inflacyjna powinna być w sektorze publicznym czymś naturalnym, podobnie jak realizowanie podwyżek w oparciu o dialog ze stroną społeczną.

- Na argument dotyczący stanu finansów publicznych jest za późno, podkreślę to po raz kolejny - w odniesieniu do wiarygodności - mówi Dorota Gardias (fot. Dylan Gillis/Unsplash)

Generalnie, jeśli sektor publiczny stanie się konkurencyjny wobec sektora prywatnego, jeśli młodzi ludzie popatrzą na pracę w szeroko pojętej „budżetówce” jako na ciekawą alternatywę wobec biznesu, to i dla pracowników sektora prywatnego będzie to korzystne. Dziś tej równowagi nie ma - ze szkodą dla państwa, rynku pracy i podatników.

Pani zdaniem zmiany w systemie wynagradzania pracowników sfery budżetowej są potrzebne?

Najpierw rewolucja godnościowa, czytaj - podwyżka płac zgodna z obietnicami, a dopiero potem debata na temat zmian w systemie wynagradzania. Nie pozwolimy na sytuację, w której ktoś postanowi rozmydlić problem płacowy potrzebą tzw. reformy systemu.

Absolutnie nie neguję potrzeby zmian, ale najpierw konkretne, odważne, zdecydowane posunięcia w temacie podwyżek. Poza tym, gdyby rząd Zjednoczonej Prawicy zechciał uwzględnić przez ostatnich osiem lat choć część postulatów podwyżkowych komunikowanych przez FZZ, to dzisiaj nie rozmawialibyśmy o podwyżkach w takim, a nie innym kontekście, a zapewne skupialibyśmy się na szczegółach systemowych. Nie pójdziemy jednak dalej, dopóki nie wyrwiemy pracowników sfery publicznej z wykluczenia ekonomicznego.

Potrzebny nowy mechanizm wynagradzania pracowników sfery budżetowej

A jeśli dojdzie do podwyżek i zaczniecie rozmawiać o zmianach, to w jakim kierunku powinny pójść? Może mechanizm gwarantujący, że najniższe pensje w budżetówce będą stanowiły np. 130-150 proc. pensji minimalnej, rozwiązałby problem, jaki mamy teraz? Czyli fakt, że są urzędy, gdzie spora grupa pracowników pracuje za pensję minimalną.

Owszem, tak jest chociażby w przypadku pracowników cywilnych policji. Wedle informacji, które uzyskaliśmy od jednej z przewodniczących organizacji zrzeszających pracowników cywilnych policji, około 80 proc. z nich w 2024 r. będzie zarabiać minimum. Budowanie systemu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej musi się opierać na zrozumieniu, że to nie jest przestrzeń, na której można oszczędzać.

W mojej ocenie bardziej efektywnym punktem odniesienia byłoby przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Musimy skończyć z głodowymi pensjami, ale co równie ważne, z wypłaszczeniem siatki płac.

Z naszej strony jest przestrzeń do takiej dyskusji, jak najbardziej, ale najpierw klasa polityczna musi zdać test z wiarygodności przed opinią publiczną.

Sfera budżetowa walczy nie tylko o poprawę wynagrodzenia, ale też o poprawę warunków pracy. Czego w tej kwestii oczekiwalibyście od nowego rządu?

Na problemy pozapłacowe należy spojrzeć przez pryzmat poszczególnych grup.

I tak na przykład pracownicy sądów i prokuratury domagają się uchwalenia kompleksowej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. Ta, która obowiązuje obecnie, jest przestarzała i niejasna, a interpretacja zawartych w niej przepisów rodzi wiele wątpliwości. Dodatkowo chodzi o wyznaczenie jasnej ścieżki awansu, zwiększenie puli etatów pozwalającej na szybsze rozpoznanie spraw czy w końcu reformę wewnętrzną w zakresie informatyzacji. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP domaga się też wprowadzenia ustawy o modernizacji prokuratury.

Taki plan modernizacji powinien przewidywać środki na zlikwidowanie różnic terytorialnych w wynagrodzeniach i kominów płacowych w ramach poszczególnych prokuratur. A teraz spójrzmy na pracowników cywilnych policji - warto, aby w celu ukształtowania tożsamości zawodowej sprzyjającej zwiększeniu lojalności pracowników i wydłużeniu ich okresu zatrudnienia wprowadzić zapisy w ustawie o policji, które precyzyjnie określą ich status, zarówno tych zatrudnionych w służbie cywilnej, jak i pozostałych, wzorując się na rozwiązaniach przyjętych w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej.

Natomiast to, o czym teraz mówię, to jest ułamek problemów, które dotyczą poszczególnych zawodów w ramach sfery publicznej.

Gospodarka zwalnia. Na razie pracodawcy nie planują dużych zwolnień, ale nie wiemy, co się stanie za kilka miesięcy. Jak wy się do tego szykujecie?

Trudno się szykować na coś, co się może nie wydarzyć w skali, którą prognozujemy. Po pierwsze trudno przewidzieć, jakie decyzje o charakterze społeczno-gospodarczym podejmie nowy obóz władzy. Trudno jest ocenić, jaką postawę przyjmie prezes NBP wobec nowego układu sił. Nie mając wiedzy o kierunkach polityk - fiskalnej i monetarnej - nie można w sposób zdecydowany prognozować tempa wzrostu cen. A to poziom inflacji w przyszłym roku w największej mierze będzie wpływać na prognozy wzrostu.

Elementami o charakterze bardziej długoterminowym są oczywiście pozyskanie i implementacja środków w ramach KPO. Te środki nie będą „pracować” od zaraz, nie są też lekiem na wszystkie nasze bolączki i deficyty, same w sobie nie spowodują fundamentalnych zmian w modelu rozwoju gospodarczego. Tym bardziej że część kamieni milowych, które będziemy musieli zrealizować, wiąże się z pewnym wysiłkiem. Do tego dochodzą poważne wyzwania związane z polityką energetyczną i czynnikami, które będziemy absorbować jako gospodarka w ujęciu europejskim i globalnym.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl