Piotr Duda ostro o nominacji Jarosława Gowina. "To tak jakby napluto komuś w twarz. PiS to zrobiło Solidarności"

Oddanie w ręce Jarosława Gowina pracy to zachwianie tej równowagi między gospodarką społeczną a rynkową. Jako "Solidarność" tego nie zostawimy - tak skomentował Piotr Duda, szef NSZZ "Solidarność" nominację Jarosława Gowina na stanowisko ministra rozwoju, pracy i technologii.

Autor:jk

• 2 paź 2020 17:48





Piotr Duda, szef NSZZ "Solidarność" (Fot. Facebook/Piotr Duda)

Jestem zszokowany, że Prawo i Sprawiedliwość przygotowało nam taki wspaniały „prezent”, na 40. lecie związku, oddając decyzje dotyczące pracy skrajnemu liberałowi, czyli panu Gowinowi - mówił Piotr Duda.

Powiem krótko: zostaliśmy przez PiS sprzedani - szef "Solidarności" nie przebierał w słowach.

Mniej krytyczny wobec nominacji Jarosława Gowina jest Andrzej Radzikowski, szef OPZZ. Dostrzega on pewne zagrożenia, ale też dobre doświadczenia.

Jarosław Gowin stanie na czele Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Nominację tę krytycznie ocenia Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

❗Oficjalnie - prezes #Porozumienie @Jaroslaw_Gowin obejmie w nowym rządzie funkcję wicepremiera, ministra Rozwoju, Pracy i Technologii — Porozumienie (@Porozumienie__) September 30, 2020

- Jestem zszokowany, że Prawo i Sprawiedliwość przygotowało nam taki wspaniały „prezent”, na 40. lecie związku, oddając decyzje dotyczące pracy skrajnemu liberałowi, czyli panu Gowinowi. Przypominam, że Jarosław Gowin głosował za podwyższeniem wieku emerytalnego, a jego działania jako posła PO szły w tym kierunku, żeby jeszcze bardziej uelastycznić pracę i teraz temu człowiekowi oddaje się kwestie związane z pracą - ocenił Piotr Duda, zapytany o opinię na temat rekonstrukcji rządu.

Szef "Solidarności" przypomniał również, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory w 2015 i 2019 r.

- Wygrywając wybory w 2015 i 2019 r. PiS wygrał tylko dlatego, że szedł z postulatami pracowniczymi, czyli przygotowanymi przez związek zawodowy Solidarność, m.in. wiek emerytalny czy zwalczanie umów śmieciowych. Natomiast dzisiaj ten, który działał w PO i dołożył się do umów śmieciowych, dołożył rękę do podwyższenia wieku emerytalnego, otrzymuje ministerstwo pracy. Mówiąc po związkowemu: to tak jakby napluto komuś w twarz. PiS to zrobiło Solidarności. Jeśli PiS chce iść w tym kierunku i chce otwartego konfliktu ze związkiem zawodowym "Solidarność", to zrobił ku temu wielki krok – skomentował Duda.

Piotr Duda zdradził, jakie kroki zamierza podjąć w najbliższym czasie. O ministrze rozwoju, pracy i technologii chce porozmawiać z prezydentem Andrzejem Dudą, który jest w jego opinii „prawdziwym człowiekiem dialogu". - Nie wyobrażam sobie, żeby przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego - bo teraz przewodnictwo przejmuje sprawa rządowa - będzie premier Gowin. Powiem krótko: zostaliśmy przez PiS sprzedani – powiedział Piotr Duda. - Oddanie w ręce Jarosława Gowina pracy to zachwianie tej równowagi między gospodarką społeczną a rynkową. Jako "Solidarność" tego nie zostawimy - dodał. Jarosław Gowin stanie na czele Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (Fot. PTWP) Zagrożenie, ale i szansa Mniej krytyczny wobec nominacji Jarosława Gowina jest Andrzej Radzikowski, szef OPZZ. Dostrzega on pewne zagrożenia, ale też dobre doświadczenia. - Życie pokaże, czy to dobra decyzja. Z jednej strony mamy trochę obaw, bo minister Gowin jest raczej z tego liberalnego skrzydła koalicji. Z drugiej ja mam dość dobre doświadczenia ze współpracy z Jarosławem Gowinem jako z ministrem szkolnictwa wyższego. Współpracowaliśmy przy ustawie 2.0 i tak wykazał się dużą otwartością na dialog społeczny. To były konsultacje rzeczywiste i pod ich wpływem sporo w tej ustawie dzięki opinii różnych środowisk zostało zmienione. Ponadto minister był otwarty na różne nasze postulaty dotyczące poprawy warunków pracy pracowników nauki. Są zagrożenia, są dobre doświadczenia – zobaczymy - mówi Radzikowski w rozmowie z PulsHR.pl. Szef OPZZ choć, jak zaznaczył, trochę obawia się liberalnego skrzydła, jakie reprezentuje Jarosław Gowin, to jednak widzi szansę na dialog. - Chociaż praktyka pokazuje, że nie zawsze i nie wszystkie interesy, szczególnie na rynku pracy, muszą być rozbieżne. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z otwartością na dialog i próbą szukania kompromisu, to jest szansa, że będziemy się w pewnym punkcie spotykali - podsumowuje. Z kolei Grzegorz Sikora z Forum Związków zawodowych zwraca uwagę na zbieżność rekonstrukcji rządu z pojawieniem się pomysłu oskładkowania umów-zleceń. Jestem ciekawy jak #rekonstrukcja = przeniesienie resortu pracy pod skrzydła, dotychczas, liberalnego gospodarczo @Jaroslaw_Gowin wpłynie na bieg projektu oskładkowania zleceń. — Grzegorz Sikora (@SGrzesiek) October 1, 2020 Przedsiębiorcy pełni wiary Jak na zmianę patrzą przedstawiciele przedsiębiorców? - Połączenie pracy, gospodarki i technologii ma sens - prof. Hausner łączył dwa działy administracji i w praktyce to różnie funkcjonowało, czasu zabrakło - clue to będzie teraz zarządzanie i realizacja przez szczebel niższy wdrażanych pomysłów i ich monitoring - tak decyzję o połączeniu tych sektorów - komentuje Arkadiusz Pączka, zastępca dyrektora generalnego Pracodawców RP. Na inny aspekt zwraca uwagę Monika Fedorczuk, ekspert ds. rynku pracy w Konfederacji Lewiatan. Jej zdaniem podczas pandemii Ministerstwo Rodziny, Pracy i polityki Społecznej było mało aktywne w działaniach na rzecz rynku pracy. - Wiele inicjatyw wychodziło z Ministerstwa Rozwoju. Ponadto niewielka część rozwiązań, wspierających utrzymanie miejsc pracy była realizowana przez powiatowe urzędy pracy - znaczna część była pod skrzydłami ZUS. Koronawirus pokazał więc, że resort pracy nie potrafi i nie chce reagować w sytuacjach kryzysowych - ocenia w rozmowie z PulsHR.pl Fedorczuk. - Jarosław Gowin był ministrem sprawiedliwości oraz ministrem nauki i szkolnictwa wyższego. Doświadczenia w obszarze rynku pracy nie ma. Kluczowe jest to, kto zostanie wiceministrem odpowiedzialnym za obszar związany z pracą - dodaje. W podobnym tonie wypowiada się Rober Lisicki, dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan. - Pamiętajmy, że minister jest wspomagany przez swoich zastępców, szczególnie przy tak rozbudowanym ministerstwie. Pytanie więc, kogo Jarosław Gowin wyznaczy na sekretarza stanu, sterującego obszarem związanym z rynkiem pracy, z którym będzie konsultował strategię rozwoju tego sektora - mówi. Robert Lisicki podkreśla również, że połączenie rozwoju, pracy i technologii w jednym ministerstwie to ciekawe rozwiązanie. W przeszłości mieliśmy podobne rozwiązanie: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. - Przed rynkiem pracy sporo wyzwań, tych związanych z pandemią jak i nadchodzącymi wyzwaniami. Do tych wyzwań zaliczam zmiany demograficzne, rozwój digitalizacji, perspektywa zielonego ładu, szerzej kwestii związanych ze zmianami klimatycznymi. Będą one miały przełożenie na rozwój gospodarki – na to, jakie miejsca pracy będziemy tworzyć i jakich kompetencji będziemy poszukiwać. Doświadczenie Jarosława Gowina w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego może być pomocne. Jeżeli zatem udałoby się wkomponować wszystkie wspomniane elementy w jeden mechanizm rozwoju gospodarki - z odpowiednim naciskiem na kwestie związane z rynkiem pracy, myślę że koncepcja połączenia resortów mogłaby się sprawdzić - komentuje Lisicki dla PulsHR.pl.

