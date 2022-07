Piotr Duda ostro o emeryturach stażowych. "Dłużej czekać nie będziemy"

jk

Szef "Solidarności" Piotr Duda skrytykował słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego dotyczące emerytur stażowych. - Prezes Kaczyński mówi, że na emerytury stażowe trzeba będzie jeszcze poczekać. Nie, my dłużej czekać nie będziemy - zaznaczył i dodał, że oczekuje natychmiastowego odmrożenia prac nad ustawą. Szef "Solidarności" Piotr Duda (Fot. Michał Oleksy)

Jarosław Kaczyński podczas wizyty w Koninie powiedział, że na wspomniane rozwiązania trzeba będzie jeszcze trochę zaczekać.

Do tych słów odniósł się Piotr Duda, szef "Solidarności". Jego zdaniem prace w sejmowej komisji polityki społecznej dotyczące emerytur stażowych powinny zostać natychmiast wznowione.

Piotr Duda zaznaczył też, że wszyscy emeryci mogą dorabiać - takie prawo powinni mieć także emeryci stażowi. Nie można pozwolić na dyskryminację.

Prace nad emeryturami stażowymi nadal trwają. Jarosław Kaczyński podczas wizyty w Koninie powiedział, że na wspomniane rozwiązania trzeba będzie jeszcze trochę zaczekać.

- Czas zacząć od tego, jaki procent PKB przeznaczamy na emerytury. To jest wysoki procent i zwiększanie tego, żeby pewna grupa ludzi - mówię tu np. o paniach pięćdziesiąt kilka lat - miała już w istocie drugą pensję. Bo to nie jest tak, że ci ludzie nie chcą pracować. Chcą mieć po prostu drugą pensję. A nas po prostu musi być na to stać - wyjaśniał Kaczyński.

- Wiem, że są takie przypadki, gdzie jest bardzo ciężka praca fizyczna – w szczególności dla kobiet zaczynających już od jakiegoś wieku – jest trudna, wręcz niemożliwa. To szanuję i pracujemy nad tym rozwiązaniem - dodał.

Piotr Duda komentuje

Do tych słów odniósł się Piotr Duda, szef "Solidarności".

- Nie zgadzam się z argumentem, że problemem jest możliwość dorabiania przez emerytów stażowych. Oni – jak nikt w Polsce – swoje emerytury już wypracowali i nikt nikomu nie robi tu łaski - mówił Piotr Duda na łamach "Tygodnika Solidarność".

Szef "Solidarności" zwrócił uwagę, że warunkiem skorzystania z emerytury stażowej jest wykazanie odpowiedniej wysokości zgromadzonego kapitału. Przypomniał również o zachętach podatkowych dla dłuższej aktywności zawodowej w Polskim Ładzie.

Piotr Duda zaznaczył też, że wszyscy emeryci mogą dorabiać - takie prawo powinni mieć także emeryci stażowi. Nie można pozwolić na dyskryminację.

Szef "S" wypomniał również niedotrzymanie uzgodnień z prezesem PiS w tej sprawie.

- To nie jest tylko kwestia postulatu sierpniowego, ale przede wszystkim naszych własnych ustaleń, szczególnie tych z maja 2015 r. Podczas wyborów prezydenckich, gdzie Jarosław Kaczyński osobiście wyraził aprobatę na zapisanie w umowie z kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą emerytur stażowych - dodał Piotr Duda w rozmowie z "Tygodnikiem Solidarność". Projekt w sejmowej poczekalni Przypomnijmy, obecnie w sejmowej "poczekalni" są dwa projekty dotyczące emerytur stażowych. Prezydencki, złożony pod koniec 2021 roku (który jest de facto spełnieniem wyborczych obietnic Andrzeja Dudy) i obywatelski, złożony pod koniec września ubiegłego roku przez przedstawicieli NSZZ Solidarność. Czytaj też: Startuje kampania wyborcza. Czy emerytury stażowe kupią wyborców? Piotr Duda skrytykował zamrożenie prac w sejmowej komisji polityki społecznej. - Miejscem debaty nad emeryturami stażowymi jest komisja sejmowa, a nie wiece partyjne. Oczekujemy natychmiastowego odmrożenia prac nad naszą ustawą, jak również rozpoczęcia procedowania ustawy prezydenckiej, która nawet nie miała jeszcze pierwszego czytania - mówił szef "S" w rozmowie z "Tygodnikiem Solidarność". - Prezes Kaczyński mówi, że na emerytury stażowe trzeba będzie jeszcze poczekać. Nie, my dłużej czekać nie będziemy - dodał. Warto przypomnieć, że mimo, że projekt prezydenta jest realizacją zobowiązania przyjętego w Umowie programowej z NSZZ Solidarność, to częściowo różni się od tego, przedstawionego przez związek zawodowy. Na czym polegają różnice? Projekt prezydencki przewiduje, że na wcześniejsze emerytury mogłyby przechodzić osoby, które mają odpowiednio wysoki staż pracy: 39 lat w przypadku kobiet oraz 44 lata w przypadku mężczyzn oraz zgromadzony kapitał emerytalny wystarczający na emeryturę w wysokości co najmniej najniższej emerytury. Projekt obejmuje regulacją osoby ubezpieczone w powszechnym systemie emerytalnym, a także tych objętych rolniczym systemem ubezpieczeń społecznych. Pod złożonym przez NSZZ Solidarność obywatelskim projektem zebrano 235 tys. podpisów. W projekcie przygotowanym przez Solidarność zaproponowano, aby emerytura stażowa przysługiwała osobom, które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 dla mężczyzn. Emerytura stażowa przysługiwałaby pod warunkiem, że jej wysokość, ustalona przy zastosowaniu tzw. formuły zdefiniowanej składki, nie będzie niższa od minimalnej emerytury (obecnie 1338,44 zł brutto).

