Pikieta pod Nexteerem. Związkowcy bronią zwolnionego kolegi

– W naszej ocenie powód zwolnienia Grzegorza jest wyłącznie jeden: to jego działalność związkowa – powiedział Mirosław Truchan, wiceprzewodniczący śląsko-dąbrowskiej „S", zaznaczając, że w Nexteer Automotive Poland trwają dwa spory zbiorowe dotyczące podwyżek płac.

– Jesteśmy całkowicie przekonani, że sąd przywróci przewodniczącego do pracy, ale sprawa sądowa potrwa długie miesiące, podczas których Grzegorz pozostanie bez pracy, a związek w Nexteer bez swojego lidera. Grzegorz otrzymał pełną opiekę prawną i wszelką inną pomoc, ale nie zamierzamy bezczynnie czekać na wyroki sądu – podkreślił Mirosław Truchan. – Zamierzamy w głośny i dosadny sposób pokazać zarządowi Nexteer, że nie ma naszej zgody na łamanie prawa i zwalnianie ludzi za działalność związkową. W demonstracji wezmą udział członkowie „Solidarności" z całego regionu, z różnych miejscowości i zakładów pracy - dodał.

Przedstawiciele Nexteera w wydanym oświadczeniu twierdzą, że decyzja o dyscyplinarnym zwolnieniu związkowca została podjęta w następstwie licznych i rażących naruszeń prawa, wewnętrznych przepisów i reguł ustanowionych przez pracodawcę oraz zasad współżycia społecznego, które stanowiły ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

- Wymaga podkreślenia, że rozwiązanie stosunku pracy dotyczy wyłącznie nieakceptowalnych i szkodliwych społecznie zachowań pracownika, a nie prowadzenia przez niego działalności związkowej - napisała spółka w oświadczeniu.

Nexteer utrzymuje, że były to naruszenia najcięższego kalibru, które trwały od dłuższego czasu, ale nie mogły być już dalej tolerowane i że jest gotowy wykazać prawdziwość stawianych zarzutów i udowodnić, iż naruszenia te miały miejsce, w tym w ramach nadchodzącego procesu sądowego. Firma zaznacza, że zarząd regionu NSZZ Solidarność był wielokrotnie informowany o naruszeniach ze strony zwolnionego pracownika oraz zapraszany do wewnętrznych komisji wyjaśniających.

- Szczegółowe przyczyny zwolnienia zostały na piśmie obszernie przedstawione zwolnionemu pracownikowi, a uprzednio, w ramach konsultacji rozwiązania umowy, także zarządowi związku zawodowego i radzie pracowników. Ze względu na brak zgody pracownika na ujawnienie powodów zwolnienia nie możemy tego uczynić - informuje Nexteer.

Wcześniejsze batalie sądowe Grzegorza Zmudy

Grzegorz Zmuda w przeszłości już był zwalniany, a następnie przywracany do pracy przez sądy. Pierwszy raz otrzymał wypowiedzenie 11 lat temu, w czerwcu 2011 roku - kilkanaście dni po tym, jak w Nexteerze został przeprowadzony dwugodzinny strajk ostrzegawczy, zorganizowany przez „Solidarność". Po długiej sądowej batalii Zmuda wrócił do pracy 11 lutego 2013 roku i tego samego dnia otrzymał kolejne wypowiedzenie.

W listopadzie 2015 roku Sąd Okręgowy w Katowicach po raz kolejny przywrócił związkowca do pracy. 22 sierpnia 2022 roku zwolniono go po raz trzeci. Tego dnia, gdy przyszedł do pracy, okazało się, że jego przepustka nie działa. Gdy po kilkudziesięciu minutach oczekiwania został ostatecznie wpuszczony na teren zakładu, poinformowano go, że nie jest już pracownikiem firmy Nexteer.

