Pięć lat, pięć podwyżek. Ci pracownicy znów będą zarabiać więcej

– Przyjęcie nas, rozmowa z nami to coś niebywałego. Poprzednio to było chamstwo. Nie miał kto do nas wyjść przed budynek urzędu, kiedy strajkowaliśmy, kiedy przez pięć, sześć lat nie było dla nas żadnych podwyżek. Niech się wstydzą poprzednicy – stwierdził Jan Kociołek, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu cytowany przez portal "lovekrakow.pl".



Samorządowi województwa małopolskiego podlegają 23 instytucje kultury. Liczba zatrudnionych w nich pracowników to ponad 1800 osób.

