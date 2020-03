Personel pokładowy obawia się masowych powrotów Polaków. "Wciskają do pełnych samolotów"

Trwa rządowy program "Lot do domu". Już ponad 12 tysięcy Polaków przebywających za granica za pośrednictwem strony Polskich Linii Lotniczych LOT zgłosiło chęć powrotu do kraju. To wiąże się z wysłaniem po nich kolejnych samolotów.

- Polskie Linie Lotnicze LOT wysyłają kolejne 11 maszyn po Polaków przebywających za granicą – poinformował w niedzielę wieczorem rzecznik LOT Michał Czernicki. Polacy wracać będą m.in. z Wielkiej Brytanii, Sri Lanki, Islandii, Cypru, Gruzji, czy Hiszpanii.

Czernicki wyjaśnił, że w poniedziałek (16 marca) na Lotnisko Chopina przylecą cztery samoloty PLL LOT z londyńskiego lotniska Heathrow, z lotniska Keflavík w Rejkiawiku (stolica Islandii), Larnaki na Cyprze, z Tbilisi w Gruzji, z Malty, Dublina w Irlandii oraz Barcelony w Hiszpanii.

Czernicki dodał, że jedna z maszyn poleciała już do Kolombo na Sri Lance po czekających tam Polaków. Rzecznik LOT poinformował ponadto, że praktycznie wszystkie miejsca w samolotach są już zarezerwowane.

Do rządowego programu odnieśli się związkowcy, zarzucając, rządowi, że o bezpieczeństwie personelu pokładowego nikt nie pomyślał.

- Kraj jest w zawieszeniu, wszyscy mają siedzieć w domach a nas wciskają do pełnych samolotów i każą robić regularny serwis. To chyba jakiś żart! Są już u nas osoby, które miały kontakt z zarażonymi i nikt im nie robi testów. To po co to zamknięcie granic? Żebyśmy my poroznosili? – pisze Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego na twitterzee.

Zdaniem komentujących, w lotach organizowanych dla Polaków pozostających poza granicami kraju, personel powinien do minimum ograniczyć kontakt. „Żadnego serwisu, czułego powitania przy wejścia itp. Tylko procedury bezpieczeństwa, nic poza tym" – komentują internauci. - Też tak uważamy. Praca na takich rejsach tylko dla ochotników, pakiet z wodą i kanapką dla pasażerów – odpowiada ZZPPiL. Związkowcy też podkreślają, że w innych krajach po rodaków latali tylko ochotnicy.