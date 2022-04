Pensje ścięte do 45 tys. zł. Ile chcą zarabiać kontrolerzy lotów?

Rozmowy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z kontrolerami lotów na razie nie przyniosły rozstrzygnięcia. Konsekwencje? Ruch lotniczy nad Polską może zostać sparaliżowany. O co toczy się walka? O pieniądze, ale nie tylko. Ile chcą zarabiać kontrolerzy? Nie chcą zarabiać mniej.

Zarzewiem obecnego sporu (który tlił się jednak od wielu miesięcy) jest zmiana warunków wynagradzania kontrolerów lotów. W styczniu kontrolerzy otrzymali wypowiedzenia zmieniające, obniżające im płace – jak twierdzą związkowcy o 30 do 50 proc. 180 z 208 warszawskich kontrolerów nie przyjęło wypowiedzeń zmieniających. To oznacza, że z końcem kwietnia mają odejść z pracy.

Skąd ta obniżka? PAŻP tłumaczy, że wynagrodzenia zależą od nasilenia ruchu lotniczego, a ten – przede wszystkim w wyniku pandemii – znacznie zmalał. Poprzednia siatka płac pochodziła z 2019 roku, kiedy ruch lotniczy nad Polską był rekordowy. A agencja utrzymuje się z opłat uiszczanych przez linie lotnicze.

O jakich pieniądzach mówimy? Nowa siatka płac określa, że maksymalne pensje wynieść mogą, według nowych regulacji, do 45 tys. zł. Przed wprowadzeniem zmian mogły być nawet dwukrotnie wyższe. To dużo, ale po pierwsze praca jest bardzo odpowiedzialna i na całym świecie kontrolerzy lotów zarabiają bardzo dużo. Po drugie zaś mówimy o potencjalnej płacy maksymalnej (liczonej razem z premią), średnie wynagrodzenia są niższe.

Jakie? Tu zdania między PAŻP a kontrolerami są rozbieżne. Agencja twierdzi, że obecne średnie zarobki to ok. 30 tys. zł. Związkowcy zapewniają, że w większości wypadków zarobki są mniejsze i wynoszą od 8 do 13-14 tys. zł na rękę.

Te rozbieżności można po części wyjaśnić – można przypuszczać, że jest niewielka grupa najbardziej doświadczonych kontrolerów, którzy zarabiają znacznie powyżej średniej – i ciągną ją w górę – a większość kontrolerów może zarabiać poniżej podawanej przez PAŻP kwoty. Jest jeszcze jeden aspekt – są różnice między kontrolerami z Warszawy i z lotnisk regionalnych. - W ośrodkach regionalnych pracownicy zarabiają średnio 21,3 tys. zł brutto, a w Warszawie 32 tys. zł brutto – mówił w ubiegłym roku prezes PAŻP.

Bardziej użyteczna mogłaby być mediana zarobków, ale tej nie znamy, a i wyliczenie tego wskaźnika może nie być jednoznaczne - wynagrodzenie kontrolerów jest zróżnicowane i uzależnione nie tylko od regionu, w którym pracują, ale też od stopnia skomplikowania i natężenia ruchu.

Praca kontrolera ruchu lotniczego jest kosztowna z kilku powodów. Nie może on bowiem pełnić swoich obowiązków tak jak większość zatrudnionych. Wszystko podyktowane jest względami bezpieczeństwa. Maksymalny czas przy radarze to zaledwie 5,5 godziny. Resztę z 7,5-godzinnej zmiany kontroler przeznacza na inne obowiązki.

Kontrolerzy są też zobowiązani do godzinnej przerwy po 2,5 godzinach spędzonych przy stanowisku operacyjnym. W tym czasie nie mogą wypełniać służbowych obowiązków, muszą wypoczywać i regenerować siły.

To jednak niejedyny przedmiot sporu. Kontrolerzy twierdzą, że walczą również o bezpieczeństwo. Protestują np. przeciwko jednoosobowym dyżurom, które ich zdaniem stwarzają zagrożenie, gdy np. jedyny obecny kontroler zasłabnie.

Polski Urząd Lotnictwa Cywilnego znacznie zmniejszy liczbę lotów w polskiej przestrzeni powietrznej od 1 maja, jeśli nie dojdzie do porozumienia w sporze o wynagrodzenie i warunki pracy kontrolerów ruchu lotniczego - podał europejski organ ds. bezpieczeństwa lotniczego Eurocontrol.