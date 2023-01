Pensje 3,5 tys. pracowników wzrosną. Dostaną dwie podwyżki w tym roku

Konflikt dotyczący poziomu płac w rybnickich jednostkach samorządowych trwa już od dłuższego czasu. jak informuje śląsko-dąbrowska "Solidarność", w niektórych placówkach związkowcy prowadzą spory zbiorowe od 2019 roku. Rozmowy w sprawie podwyżek udało się sfinalizować w listopadzie 2022 roku.

- To były trudne negocjacje. Walcząc o podwyżki, trzeba pamiętać, że muszą być one rozdzielone sprawiedliwie. Tymczasem znaczący wzrost płacy minimalnej sprawia, że pracodawcy szukają oszczędności na wypłatach pracowników, którzy mieli wyższe stawki, co prowadzi do zjawiska spłaszczenia wynagrodzeń – mówi Piotr Rajman, przewodniczący Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ „Solidarność” Miasta Rybnika i Powiatu Rybnickiego.

- Spłaszczenie wynagrodzeń to poważny problem nie tylko w jednostkach samorządowych, ale w całej, szeroko pojętej sferze budżetowej. Budzi poczucie niesprawiedliwości i demotywuje ludzi. Dzięki temu, że uzgodniliśmy z pracodawcą podniesienie stawek zasadniczych wszystkich pracowników o takie same kwoty, zachowane zostały proporcje w wysokości wynagrodzeń związane z posiadanym przez nich wykształceniem czy zajmowanymi stanowiskami i myślę, że to dobre rozwiązanie – dodaje Rajman.

Podwyżki otrzyma ok. 3,5 tys. pracowników. Są to osoby zatrudnione m.in. w Zarządzie Zieleni Miejskiej, Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, Miejskim Domu Pomocy Społecznej czy Rybnickich Służbach Komunalnych.

Przedstawiciele „Solidarności” uzgodnili z prezydentem miasta, że w maju rozpoczną się kolejne rozmowy. Będą one dotyczyły wysokości podwyżek, które mają wejść w życie w lipcu tego roku.

- Pracownicy jednostek podległych rybnickiemu samorządowi już mają zagwarantowaną od lipca podwyżkę wynoszącą 90 zł brutto. Jednak ze względu na rosnącą inflację, która na koniec tego kwartału ma sięgnąć aż 20 proc., będziemy się starali wynegocjować więcej – zapowiada związkowiec.

