Otrzymali gigantyczne podwyżki. Związki nie potrafią tego zrozumieć

Kolejny krytyczny głos w sprawie podwyżek dla posłów i przedstawicieli rządu. NSZZ „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych (FZZ) i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) we wspólnym stanowisku podkreślają brak zrozumienia dla decyzji rządu, która w tym samym czasie jednym podwyższa zarobki, a drugim je zamraża.

Po zmianach parlamentarzyści będą zarabiali o 60 proc. więcej. (Fot. Shutterstock)

11 sierpnia Sejm uchwalił ustawę o znaczącej podwyżce wynagrodzeń dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, m.in. dla prezydenta RP.

30 lipca prezydent Andrzej Duda podpisał rozporządzenie wprowadzające kilkudziesięcioprocentowe podwyżki dla marszałków Sejmu i Senatu i parlamentarzystów, a także dla premiera i członków rządu.

Zdaniem związków zawodowych w czasie, kiedy zamraża się płace ponad półmilionowej rzeszy pracowników sfery budżetowej, takie działanie jest niezrozumiałe.

Po zmianach parlamentarzyści będą zarabiali o 60 proc. więcej. Premier i marszałkowie będą otrzymywali 20 tys. złotych wynagrodzenia, a posłowie ok. 12 tys. złotych. Wiceministrowie będą zarabiali o ok. 6 tys. złotych więcej.

Związki zawodowe przypomniały we wspólnym oświadczeniu, że rządzący twierdzą, iż te podwyżki są konieczne, ponieważ dotychczasowe wynagrodzenia są niewspółmiernie niskie w stosunku do ich obowiązków i odpowiedzialności, a najlepsi fachowcy odchodzą do sektora prywatnego.

- Jako związkowcy i obywatele rozumiemy to. Chcemy, aby rządzili nami ludzie kompetentni i nie żałujemy im wysokich pensji. Ale nie rozumiemy, dlaczego w tym samym czasie zamraża się płace ponad półmilionowej rzeszy pracowników sfery budżetowej: nauczycieli, pracowników ochrony zdrowia, policjantów, strażaków, pograniczników, żołnierzy, urzędników, asystentów sądowych i przedstawicieli wielu innych zawodów, bez których polskie państwo nie byłoby w stanie funkcjonować - napisali. Ich zdaniem jest to tym bardziej niezrozumiałe, że rosną ceny energii, drożeje żywność, szaleje inflacja.

Przypominają też, że niedawno premier ogłosił sukces rządu, chwaląc się 28-miliardową nadwyżką budżetową.

- Panie premierze! Jeżeli jest tak dobrze, to podzielcie się z pracownikami, którzy od lat służą państwu i obywatelom - komentują związkowcy.

Warto przypomnieć, że 19 maja NSZZ „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych jako strona pracownicza Rady Dialogu Społecznego we wspólnym stanowisku postulowały co najmniej 12-procentowy wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Ten postulat jest nadal aktualny. Zamierzamy o niego walczyć, korzystając z naszych praw.

