Oto dlaczego tylko 1 na na 10 pracowników należy do związku zawodowego

Poziom uzwiązkowienia zakładów pracy, czyli tych miejsc, w których działa co najmniej jeden związek zawodowy, wynosi około 10-11 proc. (fot. Startae Team/Unsplash)

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych, która weszła w życie w 2019 roku, rozszerzyła zakres podmiotowy prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Od tego czasu każdy, kto wykonuje pracę zarobkową, ma prawo do ich tworzenia i do wstępowania w ich szeregi.

Przyczyn jest kilka. W pierwszej kolejności należy powiedzieć o modelu polskiego ruchu związkowego. Ten jest dość specyficzny. Jest to tak zwany model zakładowy, w którym działalność związków zawodowych na szczeblu zakładu pracy odbywa się poprzez struktury związkowe nazywane zakładowymi organizacjami związkowymi. Pracownicy, jeżeli chcą być reprezentowani u danego pracodawcy, muszą doprowadzić do powstania przynajmniej jednej zakładowej organizacji związkowej. Ta, by posiadać uprawnienia zakładowej organizacji związkowej, powinna zrzeszać co najmniej 10 osób będących pracownikami lub osobami świadczącymi pracę zarobkową na rzecz pracodawcy na innej podstawie niż stosunek pracy.

Dr hab. Monika Latos-Miłkowska, kierownik Zakładu Prawa Pracy w Kolegium Prawa ALK, radca prawny: W Polsce według badań, które dosyć regularnie publikuje CBOS, do związków zawodowych należy około 5 proc. dorosłych Polaków, co przekłada się na ok. 10 proc. pracowników. Poziom uzwiązkowienia zakładów pracy, czyli tych miejsc, w których działa co najmniej jeden związek zawodowy, wynosi około 10-11 proc. W porównaniu z innymi krajami Europy Zachodniej to bardzo niewiele.

Z drugiej strony mamy dosyć specyficzną strukturę rynku pracy. Dominują mali lub bardzo mali pracodawcy. To jest przyczyną tego, że w wielu firmach związki zawodowe nie powstaną. Międzyzakładowe organizacje związkowe, które w założeniu ustawodawcy miały uzupełnić tę lukę i reprezentować pracowników tych mniejszych firm, niestety nie do końca się sprawdzają.

Nawiązując do wspomnianej sympatii - rzeczywiście związki zawodowe na przestrzeni ostatnich lat poprawiły swój odbiór społeczny. Wzrost sympatii jednak nie przełożył się w żaden sposób na wzrost chęci wstępowania do związków zawodowych. Liczba osób zrzeszonych w związkach przez ostatnie lata pozostaje na tym samym poziomie. Nie wpłynęło to także na potrzebę tworzenia związków tam, gdzie jeszcze nie działają.

Dominacja małych i mikropracodawców nie sprzyja powstawaniu związków

Dlaczego?

Oprócz tych względów, o których już mówiłam, czyli dominacji małych i mikropracodawców, może być to spowodowane kilkoma względami pozaprawnymi. Tam, gdzie działa już organizacja związkowa, brak akcesu może wynikać z faktu, że w sprawach o charakterze zbiorowym (gdzie związki negocjują na przykład warunki pracy, płacy, zawierają układ zbiorowy pracy) reprezentuje ona wszystkich pracowników niezależnie od przynależności związkowej. Część osób może po prostu uważać, że nie musi przystępować do związku zawodowego, bo ten i tak będzie walczył w ich imieniu.

Ponadto w Polsce funkcjonuje mocno zakorzeniony podział na branże uzwiązkowione i nieuzwiązkowione. Branże, w których uzwiązkowienie jest duże, to sektor górniczy, energetyka, edukacja czy ochrona zdrowia. Są też takie, w których związków zawodowych praktycznie nie ma: sektor usług, hotelarstwo, turystyka czy handel.

Może też być to wynikiem pewnego postępowania pracodawców, którzy często nie lubią związków zawodowych i niekiedy podejmują działania, które mają na celu niedopuszczenie do stworzenia związku zawodowego, co może przekładać się na strach pracowników przed akcjami odwetowymi. O ile np. etatowy pracownik jest przed takimi działaniami ze strony pracodawców chroniony, nie można przecież ot tak wypowiedzieć umowy o pracę (trzeba wypowiedzenie uzasadnić), o tyle osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, na przykład samozatrudnionych, nic przed retorsjami ze strony pracodawcy w zasadzie specjalnie nie chroni.

W Polsce według badań CBOS-u do związków zawodowych należy około 5 proc. dorosłych Polaków (fot. PTWP)

Od 2019 roku do związku zawodowego przystąpić mogą wszyscy świadczący pracę

Zmiany, jakie zachodzą na rynku pracy, wzrost liczby samozatrudnionych czy popularność pracy platformowej sprawią, że poziom uzwiązkowienia osób, które są zatrudnione na innych warunkach, będzie większy? Mamy bardzo małą wiedzę na temat tego, że związek zawodowy mogą utworzyć czy dołączyć do niego wszyscy, bez względu na charakter współpracy.

Brak świadomości jest czynnikiem istotnym, ale ma on swoje uzasadnienie. Możliwość zrzeszania się osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy to dość świeża sprawa. Taka możliwość pojawiła się 1 stycznia 2019 roku wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. To nie jest jeszcze długi czas. Dodajmy do tego pandemię COVID-19, która działalności związkowej nie sprzyjała.

Rozpropagowanie tej wiedzy, uświadomienie, że jest możliwość sięgania po instrumenty ochrony zbiorowej, mogłyby się przełożyć na aktywizację ruchu związkowego. Warto podkreślić, że zauważa się stopniowy wzrost zainteresowania tym tematem. Dwa lata temu powstał Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Samozatrudnionych wBREw. Niedawno powstała też międzyzakładowa organizacja związkowa dla pracowników platformowych działających w sekcji gastronomicznej. Jaskółki przepowiadające zmiany widać.

Są także ponadzakładowe związki zawodowe, które dostrzegają w tej możliwości szansę na poszerzenie swojego działania i wychodzą z ofertą pomocy organizacyjnej czy merytorycznej.

"Chętni do utworzenia takiej organizacji muszą po prostu dobrze przemyśleć, na czym im przede wszystkim zależy"

Która organizacja związkowa będzie dla takich pracowników lepsza? Mała, skrojona pod konkretną branżę czy duży, ogólnopolski związek?

Wszystko ma swoje plusy i minusy. W przypadku utworzenia organizacji związkowej, na przykład takiej zrzeszającej tylko i wyłącznie samozatrudnionych, plusem jest samodzielność, takie kierowanie swoimi działaniami, by przede wszystkim reprezentować prawa i interesy tych pracowników. Dołączenie do istniejącej, dużej struktury związkowej także ma swoje plusy.

Można założyć scenariusz, w którym samozatrudnieni mogą próbować założyć swoją własną zakładową organizację związkową i na przykład wstąpić do którejś z ogólnopolskich konfederacji związków zawodowych, np. OPZZ czy Forum Związków Zawodowych. To dałoby kilka korzyści. Zachowana jest pewna samodzielność, a jednocześnie centrala dostarcza wsparcie merytoryczne czy prawne. Dodatkowo taka forma daje możliwość szybszego uzyskania statusu zakładowej organizacji związkowej reprezentatywnej, co daje większe uprawnienia takim organizacjom.

Możliwości są różne. Chętni do utworzenia podobnej organizacji muszą po prostu dobrze przemyśleć, na czym im przede wszystkim zależy i wybrać optymalny dla siebie model.

Co może być przeszkodą w zrzeszeniu się osób, które pracują na innych zasadach? Mamy tu przecież do czynienia z taką grupą „wolnych elektronów”. W przypadku etatowców sprawa jest prosta – wspólny cel, np. podwyżki, premie. Brak wspólnego mianownika będzie główną przeszkodą?

Do pewnego stopnia może tak być. Rzeczywiście pewnego rodzaju wspólnota interesów może być mniej wyraźna. Weźmy jednak pod uwagę, że samozatrudnieni to grupa wewnętrznie bardzo zróżnicowana.

Mamy przecież wolnych strzelców, którzy pracują dla różnych podmiotów, np. fotografów, operatorów, specjalistów IT. To są osoby, które faktycznie są przedsiębiorcami. Mają swoje grono klientów.

Freelancer będzie miał inne oczekiwania i potrzeby niż np. samozatrudniony, który świadczy pracę przede wszystkim na rzecz jednego podmiotu. Bardzo często taka forma jest wymuszona przez pracodawcę, głównie ze względów fiskalnych. Świadczą oni pracę w warunkach bardzo podobnych do pracowników na etacie. Często słyszymy, że pewna grupa zostaje przymusowo wypchnięta na działalność gospodarczą, przy czym z reguły sposób świadczenia pracy nie ulegał zbyt dużej zmianie. Pracują tak, jak pracowali, formalnie mają status przedsiębiorcy, chociaż tak naprawdę tymi przedsiębiorcami nie są. Oni rzeczywiście mogą mieć interes w tym, żeby być reprezentowanymi przez związek zawodowy. Mają bowiem wspólne interesy zbliżone do interesów pozostałych pracowników.

Której branży będzie najprościej się uzwiązkowić? Myśląc o B2B, pierwsze skojarzenie to IT, ale w ich przypadku związki zawodowe raczej nie są potrzebne. Mamy pracowników platformowych, o których dużo się mówi, sporo się też na poziomie unijnym dzieje. A co z pozostałymi branżami?

Faktycznie samozatrudnionych w branży IT zostawiłabym na boku. Ich pozycja negocjacyjna jest tak dobra, że nie potrzebują zbiorowej ochrony interesów.

Zbiorowa ochrona potrzebna jest przede wszystkim tym pracownikom, którzy indywidualnie nie są w stanie zadbać o swój interes. Pracownicy platform są niewątpliwie tymi, którzy wsparcia i ochrony potrzebują. Znaczenie w ich przypadku może mieć jednak sposób świadczenia pracy. Ze względu na specyfikę pracy w zasadzie się nie widują, nie mają ze sobą bezpośredniej styczności, więc to nie jest czynnik sprzyjający założeniu związku zawodowego.

Związki zawodowe byłyby korzystnym rozwiązaniem przede wszystkim dla tej grupy osób, w przypadku której samozatrudnienie jest wymuszone przez podmiot zatrudniający.

Wrócę na chwilę do „wolnych elektronów”. Związkiem zawodowym musi kierować osoba charyzmatyczna. W przypadku pracowników z umowami o pracę, którzy mają wspólny cel, wydaje się łatwo znaleźć kogoś, kto będzie w stanie poprowadzić taką organizację. Tak samo będzie w przypadku innych form zatrudnienia? Tu przecież poszczególne interesy mogą się rozjeżdżać, a tych najbardziej aktywnych może dotknąć odwet ze strony pracodawcy.

W przypadku wspomnianych pracowników platformowych, którzy faktycznie się nie znają, wyłonienie lidera może być trudne.

Nie jestem psychologiem, jestem prawnikiem, ale mam wrażenie, że trzeba mieć temperament działacza związkowego. Nie każdy będzie się do tego nadawał.

Wspomnieliśmy o tym, że COVID-19 związkom nie pomógł. A jaki wpływ na poziom uzwiązkowienia może mieć to wszystko, co dziś dzieje się w gospodarce?

Inflacja zdecydowanie jest czynnikiem, który może mieć wpływ na uzwiązkowienie. W przypadku większości osób zatrudnionych – czy to pracowników, czy wykonujących pracę na innej podstawie – którzy doświadczają negatywnych skutków inflacji, ograniczone są indywidualne możliwości negocjacyjne. Reprezentacja zbiorowa daje większe możliwości prowadzenia efektywnych negocjacji płacowych.

Pracownicy platform są jednymi z tych, którzy wsparcia i ochrony związków zawodowych potrzebują (fot. Pixabay)

Związki zawodowe powinny być w swojej działalności niezależne

Nowelizacja, o której rozmawiamy, obowiązuje od 2019 roku, czyli ponad 4 lata. Odejmijmy od tego mniej więcej 2 lata pandemii, kiedy faktycznie byliśmy mocno od siebie odcięci. Niewiele osób wie, że dziś uzwiązkawiać mogą się praktycznie wszyscy. Czego potrzebujemy, żeby zwiększyć świadomość pracowników? Czyja powinna być to rola – związków zawodowych czy np. rządu?

Najbardziej naturalne byłoby, gdyby taką kampanię społeczną robiły związki zawodowe. Byłoby to także najbardziej wiarygodne. Związki zawodowe powinny być w swojej działalności niezależne od rządu czy partii politycznych.

To skoro o niezależności mowa – czy to, co zrobiła ostatnio Solidarność, wpłynie na zaufanie i chęć dołączenia do związków zawodowych?

Nie przeceniałabym znaczenia tej sytuacji. Mamy całkiem sporo związków zawodowych. Jeśli ktoś źle ocenia działalność Solidarności z powodu podpisania porozumienia z rządem czy tego, że Solidarność wydaje się sympatyzować z obecną władzą, ma wybór wśród innych związków.

Upolitycznienie nie jest też aż tak duże. Pamiętam czasy, 20-30 lat temu, kiedy przedstawiało się to w zdecydowanie gorszy sposób i czasami nie było wiadomo, gdzie kończy się rząd, a zaczyna związek zawodowy.

Dziś mamy tak szeroki wybór organizacji związkowych, że na pewno znajdziemy taką, która będzie spełniała nasze kryteria.

Pobawmy się na koniec we wróżki. Ile czasu potrzebujemy, by przekonanie osób zatrudnionych na podstawie innych form się zmieniło i by zaufali oni związkom zawodowym?

Niestety nie jestem przesadną optymistką w tym względzie, choć bardzo chciałabym nią być. Patrząc na ogólne wyniki, chociażby poziom zrzeszania się w ogóle pracowników, zastanawiam się, czy osobom świadczącym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy uda się sięgnąć nawet tego progu. Nie zakładam, żeby udało się go przeskoczyć.

Myślę, że działalność związków zawodowych, które już są i systematyczny wzrost świadomości mogą przynieść pozytywne efekty. Najlepszą zachętą byłyby ewentualne sukcesy. Wyraźny, spektakularny sukces mógłby okazać się najlepsza przynętą na tych jeszcze nieprzekonanych. Problemem może być to, że osoby, które nawet wiedzą o istnieniu możliwości zrzeszania się w związkach zawodowych, nie są przekonane, że warto do nich wstąpić.

Czyli wracamy do sympatycznych, ale mało skutecznych.

Niestety. Dobrze by było, gdyby odbiór związków uległ zmianie. Sukces na pewno przekonałby pewne grono nieprzekonanych.

