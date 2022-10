Organizują strajk ostrzegawczy. Przez dwie godziny nie będą obsługiwane bramy kopalń

jk

Pracownicy spółki ochroniarskiej KOK organizują strajk ostrzegawczy. Protest odbędzie się na wszystkich ochranianych przez grupę obiektach, czyli głównie na kopalniach i zakładach należących do Polskiej Grupy Górniczej. Grupa KOK świadczy usługi głównie dla kopalń Polskiej Grupy Górniczej (fot. Shutterstock)

Sztab protestacyjno-strajkowy organizacji związkowych działających w grupie ochroniarskiej KOK podjął decyzję o przeprowadzeniu 17 października strajku ostrzegawczego - poinformowała śląsko-dąbrowska "Solidarność".

- Mamy mocny mandat załogi, aby podejmować zdecydowane działania. Jako sztab protestacyjno strajkowy organizacji związkowych z grupy KOK, przesłaliśmy pracodawcy informację o wynikach referendum oraz o planowanej dwugodzinnej akcji strajkowej w najbliższy poniedziałek – mówi Ireneusz Lier, szef „Solidarności” w grupie KOK.

Przypomnijmy, przeszło 90 proc. pracowników ochrony kopalń z Grupy KOK biorących udział w referendum strajkowym, opowiedziała się za przeprowadzeniem strajku.

Dwugodzinny strajk ostrzegawczy

- Protest odbędzie się na wszystkich ochranianych przez grupę obiektach, czyli głównie na kopalniach i zakładach należących do Polskiej Grupy Górniczej. Strajk będzie prowadzony od 6.00 do 8.00. Strajk pracowników ochraniających budynek zarządu Grupy KOK potrwa od 7.00 do 9.00 – dodaje.

Strajk będzie się wiązał z pewnymi utrudnieniami m.in. dla kontrahentów spółki, w tym firm transportowych odbierających węgiel. Przez dwie godziny nie będą obsługiwane bramy kopalń.

- Nie da się strajku przeprowadzić bezboleśnie. Natomiast chcę podkreślić, że do poniedziałku zostało jeszcze trochę czasu. My nieustannie deklarujemy wolę konstruktywnych rozmów. Jesteśmy gotowi w każdej chwili podpisać porozumienie, dzięki któremu pracownicy wreszcie doczekają się podwyżek płac, bo to jest nasz cel, i odwołać akcję strajkową – podkreśla.

Spór zbiorowy w grupie KOK

W spółce KOK od wielu miesięcy trwa spór zbiorowy dotyczący podwyżek płac. Związki zawodowe domagają się wzrostu wynagrodzeń o 20 proc. Chcą też podniesienia stawek osobistego zaszeregowania najniżej uposażonych pracowników do poziomu ustawowej płacy minimalnej. Obecnie stawki te są niższe, a pracodawca wyrównuje je do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pomocą dodatków.

Grupa KOK zatrudnia ok. 700 pracowników. Spółka świadczy usługi ochroniarskie głównie dla kopalń Polskiej Grupy Górniczej.

