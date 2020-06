Orange Polska: mniejsze podwyżki, ale i mniejsze zwolnienia

- Orange Polska podpisał ze związkami zawodowymi zmiany dotyczące umowy społecznej na lata 2020-2021 w celu częściowego zrekompensowania negatywnego wpływu pandemii Covid-19 na swoje cele biznesowe – czytamy w komunikacie Orange Polska.

Zobacz też: Orange Polska zwolni ponad 2 tys. osób. Jakie otrzymają odprawy?

Zmiany w umowie zakładają m.in. zmniejszenie skali tegorocznych podwyżek w firmie. - Poziom podwyżek wynagrodzeń zasadniczych w roku 2020 został zmniejszony z 3,5 proc. do 1,0 proc. – informuje spółka. Jednocześnie Orange Polska deklaruje „minimalizację liczby wręczanych wypowiedzeń z tytułu zwolnień grupowych do końca 2020 roku, co oznacza, że limit odejść pracowników w roku 2020, który został w umowie społecznej ustalony na maksymalnie 1 250 osób, może nie zostać w pełni wykorzystany”.

Zobacz też: Zmiany w radzie nadzorczej Orange Polska

- Warunki dotyczące wysokości odpraw oraz dodatkowych odszkodowań dla odchodzących pracowników określone w Umowie Społecznej nie zmieniły się. Nie uległ również zmianie poziom możliwych podwyżek wynagrodzeń zasadniczych w roku 2021 oraz limit odejść określony w umowie społecznej łącznie na lata 2020-2021 – informuje spółka.

To kolejne porozumienie ze związkami w ostatnim czasie. Na początku czerwca zarząd podpisał ze związkami porozumienie w sprawie zmian w układzie zbiorowym pracy.

Zgodnie z wcześniejszymi zapisami pracownikom przysługiwały nagrody jubileuszowe z tytułu długoletniej pracy. - Według nowych uzgodnionych zapisów obecny system nagród jubileuszowych przestanie istnieć od kwietnia 2021 roku. Jednocześnie, w okresie kwiecień - grudzień 2021 pracownikom, którzy osiągną staż w przedziale 15–30 lat otrzymają jednorazową nagrodę jubileuszową w określonej kwotowo wysokości zależnej od stażu pracy – informowała wówczas spółka.

Na początku kwietnia Orange Polska szacowało, że spowodowany przez COVID-19 kryzys (zamknięcie granic, ograniczenia w przemieszczaniu się osób, oczekiwana awersja do podróży) niekorzystnie wpłynie na przychody z roamingu spowoduje spadek przychodów o 30-50 mln zł z tego tytuły w drugim kwartale.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.