OPZZ nie odpuszcza. Związkowcy dalej walczą o emerytury stażowe

OPZZ po raz kolejny wraca do tematu emerytur stażowych. Związkowcy od lat walczą, by pracownicy o długim stażu pracy mogli przejść na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. Możliwość tę powinny mieć kobiety, których okres składkowy i nieskładkowy wynosi co najmniej 35 lat, a dla mężczyzn - co najmniej 40 lat.

Związkowcy przekonują, że Polacy oczekują wprowadzenia takiego rozwiązania. Jak podkreślają, w raporcie „Co to jest sprawiedliwa emerytura?”, opublikowanym przez Centrum im. Ignacego Daszyńskiego w 2023 roku, 76 proc. badanych uważa, że powinna istnieć możliwość przejścia na emeryturę nie po osiągnięciu wieku emerytalnego, a wcześniej, po przepracowaniu określonej liczby lat, np. 40 lat dla mężczyzn i 35 lat dla kobiet. Przeciwko niemu jest z kolei jedynie 14 proc. respondentów. 11 proc. nie ma zdania na ten temat.

- Rozwiązanie to jest zatem szeroko popierane. Wyniki poparcia są zbliżone we wszystkich grupach badanych, w tym w szczególności wyróżnionych ze względu na płeć, wiek, preferencje polityczne, poziom wiedzy o systemie emerytalnym i jego ocenę - podkreślają związkowcy z OPZZ.