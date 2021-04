Operatorzy żurawi wieżowych protestują, przestrzegając przepisów BHP

Operatorzy żurawi wieżowych nie odpuszczają. Walczą o porozumienie regulujące warunki zatrudnienia i płace w branży budowlanej.

Autor:jk

• 27 kwi 2021 17:13





(Fot. Facebook/Protest Operatorów Żurawi Wieżowych - Warszawa)

REKLAMA

Od poniedziałku (26 kwietnia) protest operatorów żurawi wieżowych formułę strajku włoskiego pod hasłem „Dbamy o BHP”. Inicjatorzy akcji namawiają kolegów i koleżanki do skrupulatnego przestrzegania zasad BHP, m.in. do pracy przez 8 godzin oraz informowaniu o usterkach i brakach oraz odmowy pracy do czasu naprawienia sprzętu. Zalecane jest także domaganie się odpowiednio wyuczonych sygnalistów z radiami.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl



Włoski strajk to kontynuacja rozpoczętego 19 kwietnia protestu operatorów żurawi z województwa mazowieckiego. Wtedy około 1/4 operatorów z Warszawy, czyli 50 osób, podpisało apel popierający postulaty Warszawskiej Międzyzakładowej Komisji Budowlanej Inicjatywy Pracowniczej i przystąpiło do protestu w formie wzięcia urlopu na żądanie, odmowy pracy lub udziału w pikietach pod biurami głównych firm-właścicieli żurawi (Herkules, Layster Group, Trinac Polska). Zarówno firmy-właściciele żurawi, jak i pośrednicy odpowiedzialni za zatrudnianie operatorów otrzymali pisma wzywające do rozpoczęcia negocjacji ws. porozumienia regulującego warunki zatrudnienia i płace w branży budowlanej.

Jak informuje OZZ IP, głównym powodem protestu jest spadek zarobków. W ubiegłym roku godzinowa stawka netto operatora żurawia wieżowego w Warszawie wahała się między 27 a 37 złotych. Obecnie operatorzy zarabiają od 16 do 23 zł „na rękę” za godzinę pracy. Zarobki operatorów spadły więc o ok. 1/4 w okresie, gdy w branży budowlanej trwa boom.

Oprócz niskich płac głównym problemem w branży budowlanej pozostaje nieprzestrzeganie zasad BHP. Jak wyjaśniają związkowcy, w teorii operatorom nie wolno pracować dłużej niż 8 godzin dziennie, w praktyce na rzadko której budowie ten przepis jest przestrzegany. Wynika to z presji firm budowlanych, kierowników budów oraz firm pośredniczących w zatrudnianiu operatorów, które celowo łamią przepisy, chcąc przyśpieszyć proces budowy.

Inicjatywa Pracownicza zwraca także uwagę, że zdarzają się przypadki pracy na starym, zużytym sprzęcie, który nie powinien zostać dopuszczony do eksploatacji, a także pracy pomimo zbyt silnego wiatru.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.