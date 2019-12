Odwołane loty w Portugalii. Strajk pilotów także w Eurowings

Związkowcy, którzy zatrzymali ruch lotniczy w Lizbonie twierdzą, że ich pracodawca nie chce wywiązać się z obiecanych podwyżek. Portway Handling zapewnia, że jest gotowy wrócić do negocjacji o płacach.

Strajk w końcowych dniach roku zaczął się także w Eurowings. Odwołano 170 połączeń tego budżetowego przewoźnika.

Związkowcy z Ufo walczący o lepsze płace i warunki zatrudnienia w Eurowings i Lufthansie doczekali się rozpatrywania ich sprawy przez arbitraż.

W grudniu nie latał też Jetstar.

28 i 29 grudnia ucierpieli podróżni w niemal całej Europie. Odwoływano połączenia z lotnisk w Wielkiej Brytanii, Luksemburgu, Holandii, Szwajcarii i Niemczech, których celem była Portugalia. Jak informowały służby lotnicze tego kraju, 25 lotów do i z Portugalii nie odbyło się. W 7 przypadkach natomiast musiała nastąpić zmieniana miejsca lądowania. Docelowo loty przekierowano do Faro, na południu Portugalii. 30 grudnia lotnisko w Lizbonie nie podało dokładnej liczby odwołanych lotów. Jak zapewniali zarządzający portem, nadal trwa podsumowanie skali trzydniowego strajku obsługi lotniska w stolicy kraju.

Rozmowy ze związkowcami, którzy są zatrudnieni na lotniskach w Lizbonie, w Porto, we wspomnianym Faro i Funchal (na Maderze) ugrzęzły w martwym punkcie. Zatrudniający stwierdzili, że nie zmienią wysokości płac. Po tej decyzji związki zdecydowały się na strajk. Protestujący chcieli, by pracodawcy zrealizowali swoją wieloletnią zapowiedź o podniesieniu wynagrodzeń. Mówili, że zrobią to w 2016 r. Dawali sobie czas do listopada 2019 r., który oczywiście już minął.

Rozmowy w styczniu

Rozmowy mają zostać wznowione w styczniu. Pracodawca strajkujących, portugalski Portway Handling, zapowiedział 29 grudnia gotowość do dalszego negocjowania ze związkami. Mimo tej zgłoszonej chęci do rozmów związkowcy nie są dobrej myśli. Wypowiadający się w imieniu protestujących Fernando Simoes mówił agencji Reuters, że związkowcy nie zrezygnują ze swoich planów. Chcą protestować do marca, jeśli będzie taka potrzeba. W ocenie związkowców Portway ukarało ich decyzję z grudnia o zaprzestaniu negocjacji o podwyżkach. Simoes zaakcentował, że to posunięcie wymierzone w związki, które na jesieni nie zgodziły się na porozumienie grupowe o pracy, jakie im wówczas zaprezentowano.

- Przez trzy lata pracujący nie byli awansowani, nie dostawali podwyżek - mówił mediom Simoes jeszcze w piątek, kiedy inicjowano strajk. Jak przypominał zgodzono się na takie ograniczenia, by zapewnić finansową płynność firmy.

CZYTAJ DALEJ »

Portway zapewniało w ubiegły piątek, że robi się wszystko, by praca na lotniskach odbywała się zgodnie z portugalskim prawem pracy. Eurowings nie polata Na koniec grudnia kolejną akcję strajkową zapowiedzieli pracujący dla Eurowings. Budżetowa linia lotnicza należąca do Lufthansy odwołała 170 połączeń, bo właśnie 30 grudnia zaczął się strajk personelu pokładowego tej linii. Najwięcej odwołanych połączeń dotyczy Niemiec. Lotniska w Bonn, Hamburgu, Monachium, Stuttgarcie i Dusseldorfie muszą liczyć się z mniejszą ilością lotów. Linia lotnicza zapewniła, że minimalizuje negatywne efekty. Liczy, że w trzy dni strajku, do połowy tygodnia odbędzie się 1000 zaplanowanych lotów. Daniel Flohr z Ufo mówił euronews, że pracodawca nie ma jasnej wizji dla linii lotniczej. (fot. BriYYZ/flickr.com/CC BY-SA 2.0) W Eurowings strajkują związkowcy z Ufo. Około 30 załóg ze 140 maszyn linii ma nie wzbić się w powietrze z powodu trwającej od 30 grudnia akcji. Punktem zapalnym sporu z pracodawcą jest forma zatrudniania personelu lotniczego. Daniel Flohr z Ufo mówił euronews, że pracodawca nie ma jasnej wizji dla linii lotniczej. W jego ocenie zawiedziono pokładane w pracodawcy nadzieje na dobrą współpracę z pracującymi. Z kolei w ocenie przedstawicieli Eurowings strajk jest natomiast bezzasadny i niezrozumiały. Pasażerom, których dotknie odwołanie połączeń, Eurowings oferuje zmianę połączeń na przeloty Deutsche Bahn. Takie rozwiązanie zostanie zaoferowane pasażerom w aplikacji mobilnej Eurowings i w obsłudze klienta tej linii. Ufo ma na pieńku z Eurowings i Lufthansą Jak podkreśla się, to już czwarty strajk w Eurowings w tym roku. W ostatnim w listopadzie odwołano 1500 połączeń, które dotknęły około 200 tysięcy pasażerów. 12 listopada niemieckie linie lotnicze Lufthansa ogłosiły, że zgodziły się rozpocząć postępowanie arbitrażowe ze związkiem reprezentującym personel pokładowy Ufo. I choć wówczas mówiło się o szansie na porozumienie między linia lotniczą (Lufthansa jest właścicielem Eurowings), i wydawało się, że osiągnięcie porozumienia między nimi jest możliwe, to jednak impas trwa. Czytaj też: Linie lotnicze w tarapatach. 3,5 tys. pracowników zagrożonych Ufo reprezentuje około 21 tys. pracowników Lufthansy. Domaga się podwyżki uposażenia zasadniczego i dodatków płacowych. Liczy, że rozszerzy możliwości zawierania normalnych umów o pracę przez pracowników sezonowych, z których linie korzystają w szczytach sezonów podróżniczych, takich jak okres świąt. Do kwietnia przyszłego roku sąd pracy musi wydać wyrok w sprawie wniosku Lufthansy o odebranie Ufo statusu związku uprawnionego do zawierania umów zbiorowych. Ufo obawia się szczególnie tego, że Lufthansa mogłaby zawrzeć umowę dotyczącą personelu kabinowego z konkurencyjnym związkiem Verdi, który wchodzi w skład niemieckiej federacji związkowej DGB. Jetstar też nie latał Strajków w lotnictwie było w grudniu więcej. Strajkowali też piloci z australijskiej federacji. W efekcie czterogodzinnego wstrzymania się pilotów od pracy w Jetstar w połowie grudnia, nie odbyły się 44 loty.Jak podał The Guardian, piloci walczą tam o poprawę płacy, warunków pracy. Zaowocowało to Jak mówił prezes Jetstar Gareth Evans, linia lotnicza minimalizowała efekty akcji pilotów. I choć udało się poprawić sytuację dla części wówczas podróżujących, i tak 95 proc. pasażerów Jetstar musiało się przesiadać lub miało opóźnione połączenie. Czytaj też: Linie lotnicze biją rekordy w długości lotów. Co na to piloci? 2019 rok obfitował w strajki w liniach lotniczych Jak analizował PulsHR.pl, w minionych 12 miesiącach nie brakowało strajków pilotów i personelu linii lotniczych. Przed końcem listopada dotkliwie poczuły zdenerwowanie zatrudnionych linie British Airways. Nie można też zapominać o strajku w liniach LOT, który odbył się rok temu. Związkowcy domagali się wręcz odwołania prezesa Rafała Milczarskiego. Prezes nie stracił stanowiska, ale napięć do końca nie udało się zniwelować. Jeszcze niedawno Piotr Szumlewicz wzywał do pikiety pod siedzibą LOT-u. W przypadku polskich linii lotniczych głównym powodem strajku rok temu był regulamin wynagradzania z 2010 r. Wypowiedziano go trzy lata później, co uzasadniano restrukturyzacją spółki.

4 Design Days 2020: ikony designu, najwięksi architekci, projektanci, producenci, deweloperzy o inspiracjach i trendach w architekturze i designie. Już 6-9 lutego 2020 r. w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zarejestruj się!