Obniżyli im dodatek motywacyjny. Chcą "zbombardować" urzędowe skrzynki email

Na początku marca rybnickim nauczycielom obniżono dodatek motywacyjny za pracę z 40 zł do kwoty 1 zł brutto. Cała Polska śmieje się z sytuacji, która nas spotkała - pisze na jednym z portali społecznościowych OM NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty w Rybniku i zachęca do nietypowego protestu.

km

25 mar 2021





Rybnickim nauczycielom obniżono dodatek motywacyjny za pracę z 40 do 1 zł brutto (fot. Shutterstock)

"Być może część z Państwa uzna to działanie za mało poważne, za żart… Zgadza się. Ale czy można traktować poważnie zaproponowaną nam KWOTĘ dodatku motywacyjnego? Cała Polska śmieje się z sytuacji, która nas spotkała (...) - czytamy w poście zamieszczonym na fanpage'u OM NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty w Rybniku.

Co planują związkowcy? Zachęcają rybnickich nauczycieli, by ci wysyłali wiadomości wyrażające niezadowolenie z podjętej decyzji do zarządzających miastem.

Wcześniejszym pomysłem rybnickich związkowców było wysypywanie pod urzędem, co miesiąc 100 groszy (równowartość 1 zł). Tu jednak plany pokrzyżowała pandemia.

Sytuacja z obniżkami dodatku motywacyjnego dla nauczycieli trwa od dawna. Nauczycielom z Rybnika już na początku 2020 r. obniżono dodatek motywacyjny z 80 do 40 zł. O tym, że i ta kwota zostanie obniżona, magistrat poinformował w październiku ubiegłego roku. Powoływano się na wzrost wydatków bieżących w oświacie o prawie 29 mln zł. Ostatecznie decyzja została podjęta w grudniu podczas głosowania nad uchwałą budżetową na 2021 r.

