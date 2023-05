O podwyżki walczą od dwóch lat. Czas na referendum strajkowe

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wysłała do prezes ARiMR pismo z wnioskiem o dane niezbędne do przeprowadzenia referendum strajkowego.

Jak informuje cytowany przez Solidarność przewodniczący KZ NSZZ "S" w ARiMR Robert Gibała, obecnie trwa kompletowanie składów komisji.



- Zdajemy sobie sprawę, że strajk jest ostatecznym rozwiązaniem, którego chcą uniknąć wszyscy. Dlatego strajk musi poprzedzać referendum. W głosowaniu cała załoga ma możliwość poparcia postulatów oraz wypowiedzenia się za ewentualnym strajkiem. W tak dużej firmie jak nasza, referendum to duże przedsięwzięcie, dlatego też trudno jest zorganizować je z dnia na dzień. Przystąpiliśmy już do kompletowania składów komisji, które przeprowadzą głosowanie. Do pracodawcy zostanie przesłany wniosek o informacje potrzebne do referendum - wyjaśnia.

Spór zbiorowy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa został wszczęty 9 marca 2021 roku. Solidarność w ARiMR domaga się realizacji 11 postulatów. Należą do nich m.in. podwyżki w wysokości 1500 zł brutto wynagrodzenie zasadniczego dla wszystkich pracowników ARiMR, wypłata nagród kwartalnych w roku 2021, wprowadzenie dodatku za pracę w terenie, zminimalizowanie różnic w wynagrodzeniach na tych samych stanowiskach pracy, wprowadzenie do regulaminu wynagradzania ścieżki awansu zawodowego oraz ruchomego czasu pracy.