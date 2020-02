NSA: związek pracodawców ma prawo udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika

- Związek posiada bowiem status organizacji społecznej (...). Ponadto, zrzesza pracodawców aptekarskich, rozumianych jako podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne. Za dopuszczeniem związku do udziału w postępowaniu przemawiają również jego cele statutowe, do których należy m.in. reprezentowanie interesów pracodawców aptekarskich zrzeszonych w Związku m.in. wobec organów władzy, prezentowanie opinii w sprawach związanych z zawodami medycznymi wykonywanymi w aptekach ogólnodostępnych prowadzonych przez pracodawców aptekarskich, występowanie do organów władzy publicznej w sprawach dotyczących pracodawców aptekarskich - wymienia sąd.

Jak dodaje NSA, przedmiotem postępowania jest odmowa dokonania zmiany decyzji w sprawie zezwolenia na prowadzenie apteki. Z treści zarzutów skargi kasacyjnej wynika, że istota sporu dotyczy m.in. prawidłowej wykładni art. 2 ust. 2 ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne w kontekście tego, czy do zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wydanych przed wejściem w życie tej ustawy mają zastosowanie normy wprowadzone tą ustawą, m.in. zmieniające katalog warunków podmiotowo-przedmiotowych uzyskiwania nowych zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych.

