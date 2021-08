Niezaszczepieni pójdą na bezpłatne urlopy. "Nie ma na to naszej zgody!"

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych krytycznie ocenia rozwiązania, jakie w ramach walki z pandemią COVID-19 zaproponował rząd. Mowa o wysyłaniu niezaszczepionych pracowników na bezpłatny urlop lub delegowaniu ich w inne miejsce pracy.

Autor: KDS

• 31 sie 2021 13:50





Od początku pandemii na przyjęcie co najmniej jednej dawki szczepionki w Polsce zdecydowało się 19 257 631 osób (fot. unsplash.pl)

REKLAMA

Rząd planuje zaostrzyć przepisy covidowe dotyczące pracowników.

Zgodnie z propozycją pracodawca będzie mógł delegować niezaszczepionego pracownika poza jego miejsce pracy lub do innej pracy.

Człowiek to nie jest mebel, który można przesunąć, schować albo wyrzucić - dosadnie ocenia te rozwiązania OPZZ.

Do wykazu prac legislacyjnych rządu została wpisana nowelizacja przepisów Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zawarte w niej rozwiązania mocno odbiją się na sytuacji zawodowej niezaszczepionych pracowników.

W myśl rządowego projektu pracodawca będzie miał prawo wiedzieć, czy pracownik jest zaszczepiony, czy przeszedł zakażenie SARS-CoV-2 lub ma ważny negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Niezaszczepiony pracownik będzie mógł być delegowany do pracy poza jego stałe miejsce pracy lub do innego rodzaju pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym tej pracy. Będzie też mógł być skierowany na urlop bezpłatny. Informacji na temat szczepień czy negatywnego wyniku testu na COVID-19 pracodawca będzie mógł wymagać również od kandydata do pracy.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Najbardziej zależy nam na możliwości weryfikacji zaszczepienia przez pracodawcę - podkreślał rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Związek krytykuje

Suchej nitki na zaproponowanych przez resort zdrowia rozwiązaniach nie zostawiło OPZZ. Związek uważa, że nowe przepisy doprowadzą do tego, iż pracodawca będzie mógł przesunąć pracownika na inne gorzej płatne stanowisko albo skierować na urlop bezpłatny, a w jego miejsce zatrudnić osobę zaszczepioną – zapewne na gorszych warunkach.

- Rząd nie radzi sobie z akcją szczepień. Nie przekonał do niej większości obywateli. Boi się jej przeciwników. Dlatego w obliczu czwartej fali COVID-19 planuje uderzenie w najsłabszych. Nie ma na to naszej zgody! - możemy przeczytać w przyjętym przez związek stanowisku.

Zdaniem związku rząd nie przekonał większości obywateli do konieczności szczepienia się przeciwko COVID-19. W kwestii promowania szczepień nie wykazuje wystarczającej kreatywności i determinacji. Nie reaguje na agresywne działania środowisk kwestionujących ich konieczność.

- Dlatego rządzący tworzą przepisy wywierające silną presję na niezaszczepionych pracowników, dając przy tym nadzwyczajne uprawnienia pracodawcom. Nie godzimy się na to, aby rachunek za kunktatorstwo władzy płacili pracownicy. Człowiek to nie jest mebel, który można przesunąć, schować albo wyrzucić. Wzywamy rząd do podejmowania mądrych i odważnych decyzji z poszanowaniem praw człowieka i obywatela - czytamy w stanowisku, pod którym podpisało się kierownictwo OPZZ. Prezydent chce obowiązkowych szczepień W kontekście szczepienia pracowników warto przypomnieć niedawny apel prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Po tym, jak rządowa Agencja Żywności i Leków (FDA) w pełni zatwierdziła szczepionkę firmy Pfizer, zaapelował on do właścicieli prywatnych firm, by wprowadzili obowiązek szczepienia przeciw COVID-19 dla swoich pracowników. - Jeśli jesteś przedsiębiorcą, przywódcą organizacji pozarządowej, władz lokalnych lub stanowych, który czekał z wprowadzaniem wymogów szczepień na pełną aprobatę FDA, wzywam cię, byś to teraz zrobił - powiedział Biden podczas wystąpienia w Białym Domu. Także w Polsce pojawiły się pierwsze nieoficjalne doniesienia, że dla niektórych grup zawodowych szczepienia miałyby być obowiązkowe. Mowa tu o zawodowych żołnierzach. Na podobny krok zdecydowano się na Węgrzech, gdzie rząd wprowadził obowiązkowe szczepienia dla pracowników służby zdrowia. Muszą oni najpóźniej do 1 września przyjąć co najmniej pierwszą dawkę szczepionki. Przepis obejmuje pracowników podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, szpitali, pogotowia ratunkowego, farmakologii, w tym także pracowników prywatnej służby zdrowia. Dotyczy również lekarzy odwiedzających domy opieki. COVID-19 w liczbach Z danych resortu zdrowia wynika, że od 4 marca 2020 roku, gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono dotąd 2 888 670 przypadków. Zmarło 75 345 osób z COVID-19. Z kolei 2 657 084 wyzdrowiało po zakażeniu koronawirusem. Grafika: MZ Od początku pandemii na przyjęcie szczepionki (co najmniej jedna dawka) w Polsce zdecydowało się 19 257 631 osób. Liczba osób, które otrzymały obie dawki lub zaszczepionych jednodawkowym preparatem Johnson&Johnson wynosi 16 974 739 (dane z 30 sierpnia 2021).

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.