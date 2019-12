Niemieccy pracownicy Amazona organizują strajk przed świętami

Pracownicy w niemieckich centrach Amazona rozpoczęli akcję strajkową 16 grudnia. Akcja potrwa do 21 grudnia i może być dotkliwa dla klientów. Przypada na kluczowy tydzień przed świętami. Strajk organizuje związek zawodowy Verdi. Jak podkreśla iamexpat.de strajk obejmie największe centrum logistyczne Amazona w Bad Hersfeld w landzie Hesja.

Verdi liczy ponad 2 miliony członków i szacuje, że w poniedziałek w Bad Hersfeld, w Leipzig i w Koblenz strajkowało około 900 osób. Jak zauważa agencja Reuters, uzwiązkowienie pracowników Amazona w Niemczech nie jest duże.

Związkowcy z Verdi liczą, że wywrą nacisk na kierownictwo amerykańskiej firmy. Zmuszą ją do negocjacji nowego układu zbiorowego o pracy. Oceniają, że brak takiego porozumienia odbija się na wszystkich pracujących. Pozwala pracodawcy arbitralnie dyktować, kto i jak pracuje w konkretnych centrach logistycznych.

- Postawa Amazona jest wroga wobec związku - powiedział rzecznik Verdi. W jego ocenie porozumienie zbiorowe dałoby pracownikom podstawy do wyższych płac, mniejszej liczby nadgodzin i wakacji.

Trwający strajk jest kolejną próbą wywierania presji na Amazona. Praktycznie od 2013 r. niemieckie związki starają się zmusić firmę do negocjacji. Skutki były do tej pory niewielkie.

Przedstawiciel Amazona w Niemczech skomentował strajk tylko krótkim oświadczeniem. Stwierdzono w nim, że firma pracuje normalnie a działania pracowników nie odbiły się na operacjach i dostawach towarów do klientów.

Ostatnią dużą akcją protestacyjną w Amazonie w Niemczech były protesty w końcówce listopada, kiedy przypadł czarny piątek. To bardzo pracowity okres roku dla całej branży handlowej.

Akcje protestacyjne w listopadzie odbywały się także we Francji i Wielkiej Brytanii. Także 29 listopada, w pobliżu siedziby Amazona w Paryżu, zebrało się kilkadziesiąt osób. Przed wjazdem na teren obiektu zorganizowano strajk siedzący. Trzymano transparenty z hasłem: "Nie dla Amazona i jego świata".

Amazon z dużą rezerwą odnosi się do wszelkich akcji strajkowych, które organizują związki i aktywiści społeczni. Wobec akcji w Paryżu w listopadzie oddział firmy we Francji wskazywał, że szanuje prawo do wyrażania opinii, ale nie dotyczy to organizowania agresywnych demonstracji w miejscu pracy ludzi.

Amazon jest od wielu lat poddawany krytyce za sposób, w jaki traktuje pracowników. Głównie atakuje się ją za tempo pracy w jakim wykonywane mają być obowiązki. Jak podkreśla brytyjski portal theregister.co.uk tempo pracy w Amazonie ma być dwa razy wyższe niż w podobnych zakładach konkurencji.