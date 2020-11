"Niech Amazon Zapłaci". W Czarny Piątek związki rozpoczynają ogólnoświatową kampanię

W Czarny Piątek, dzień wyprzedażowych szaleństw na całym świecie, związki zawodowe działające w Amazonie rozpoczynają kampanię #MakeAmazonPay, Niech Amazon Zapłaci. W ten sposób chcą zwrócić uwagę na problemy, z jakimi mierzą się w codziennej pracy.

- Okres świąt w czasie pandemii oznacza więcej zamówień od klientów Amazona, ale nie powinien oznaczać więcej zagrożeń dla pracowników Amazon. Amazon jest jedną z najpotężniejszych korporacji na świecie, na której czele stoi Jeff Bezos, najbogatszy człowiek na świecie. W czasie pandemii Amazon stał się korporacją wartą ponad bilion dolarów, a Bezos został pierwszą w historii osobą, której prywatny majątek osiągnął 200 miliardów dolarów. Tymczasem, gdy pracownicy magazynowi Amazona ryzykują życie za niskie płace, ślad węglowy giganta urósł do rozmiarów większych niż ślad dwóch trzecich spośród wszystkich krajów na Ziemi, a Amazon płaci podatek korporacyjny bliski zeru. Wszyscy wiedzą, że to nie jest w porządku. Sukces Amazona nie byłby możliwy bez pracowników, środowiska oraz instytucji publicznych. Amazon zabiera za dużo i oddaje za mało. Czas zmusić Amazon do płacenia - mówią o akcji związkowcy działający w OZZ Inicjatywa Pracownicza Amazon.

Dlatego w Czarny Piątek, czyli dzień największych przecen na świecie i największego zakupowego szaleństwa, rozpoczynają ogólnoświatową akcję #MakeAmazonPay. Akcję wspierają m.in. takie organizacje społeczne jak Uniglobal, ITUC, IndustriALL, Oxfam, Greenpeace, Progressive International, Amnesty International.

Stoi za nią pięć grup postulatów. Pierwszy to poprawa miejsc pracy. Związkowcy chcą, m.in. by firma podnosiła płace pracowników we wszystkich magazynach zgodnie z rosnącym bogactwem korporacji, wprowadziła odpowiedni czas przerw, odeszła od prowadzenia surowego reżimu produktywności i nadzoru, który narusza prawa pracowników i zagraża ich bezpieczeństwu.

Związkowcy domagają się też zapewnienia wszystkim bezpieczeństwa pracy poprzez zakończenie wszelkich form zatrudnienia dorywczego i pozornego samozatrudnienia lub statusu podwykonawcy, ustanowienie przejrzystych procedur, dzięki którym pracownicy mogą wyrażać obawy i krytykę bez strachu przed karą oraz natychmiastowego przywrócenia do pracy wszystkich pracowników zwolnionych za zabranie głosu w sprawach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i klientów Amazona.

Czytaj więcej: Amazon odpowiada na zarzuty związku ws. śmierci zatrudnionej. "Jesteśmy oburzeni"

Kolejnym punktem na liście jest poszanowanie powszechnych praw pracowniczych. Związki apelują m.in. o zakończenie niszczenia związków, poszanowanie prawa pracowników do samorganizowania się i prawa związków do promowania interesów pracowników oraz natychmiastowe zaprzestanie wszelkich form szpiegowania pracowników i organizatorów.

Związki apelują również o to, by gigant handlu online stal się firmą przyjazną dla środowiska. Chcą, by Amazon działał w sposób zrównoważony poprzez m.in. zobowiązanie się do zerowej emisji do 2030 r., zakończenie wszystkich niestandardowych kontraktów Amazon Web Services dla firm paliw kopalnych w celu przyspieszenia wydobycia ropy i gazu. Ostatnim elementem, na jaki zwracają uwagę jest zmiana podejścia do płacenia podatków. Ich zdaniem Amazon powinien odpłacać się społeczeństwu poprzez m.in. płacenie podatków w krajach, w których prowadzona jest rzeczywista działalność gospodarcza, zaprzestanie antykonkurencyjnych praktyk biznesowych, które prowadzą do monopolizacji.

Amazon odpowiada

- To seria wprowadzających w błąd sformułowań źle poinformowanych lub interesownych grup, które wykorzystują profil Amazon do popularyzacji swoich własnych celów. Amazon wspiera swoich pracowników, klientów i społeczności, zapewnia bezpieczne warunki pracy, konkurencyjne wynagrodzenie i atrakcyjny pakiet świadczeń. Amazon jest również firmą, która wiedzie prym w procesie zmian klimatycznych, dzięki zobowiązaniu do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2040 r., oraz płaceniu miliardów euro podatków na całym świecie - komentują zarzuty stawiane przez związki przedstawiciele firmy.

W Polsce Amazon oferuje podstawową stawkę w wynosi co najmniej 20 zł brutto za godzinę, oraz dodatkową premię miesięczną w wysokości do 15 proc. uzależnioną od frekwencji indywidualnej i wyników zespołu. Ponadto, osoby pracujące od 8 listopada do 26 grudnia otrzymają świąteczny dodatek do podstawowego wynagrodzenia (min. 20 zł za godzinę) w wysokości 4 zł za godzinę, więc łączna stawka początkowa w tym okresie wyniesie 24 zł brutto. Firma zapewnia również dodatkowe świadczenia, takie jak bezpłatny transport do i z miejsca pracy na wybranych trasach, ciepłe posiłki za 1 zł, ubezpieczenie na życie i prywatną opiekę medyczną.