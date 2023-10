"Nie mogę zrozumieć, dlaczego państwo nie szanuje swoich pracowników"

To budżetówka powinna wyznaczać standardy godziwego wynagradzania, pokazywać, czym w praktyce jest godna praca. To powinno promieniować na inne sektory. Na razie co najwyżej do innych sektorów z budżetówki uciekają pracownicy - mówi szef OPZZ Piotr Ostrowski.

Dwa najbardziej jaskrawe to niezrealizowanie obietnicy emerytur stażowych i podwyżki dla budżetówki. Szczególnie ten pierwszy wątek bije po oczach, bo znów pojawił się na liście postulatów PiS-u. Natomiast kwestia wzrostu wynagrodzeń w budżetówce to drugi obszar, który wyraźnie kuleje i cały czas jest na liście nierealizowanych obietnic.

Choć nie trzeba długo myśleć, żeby dopisać do niej kolejne obietnice. Niedofinansowanie Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie przez osiem lat rządów PiS-u tak naprawdę nic się nie zmieniło, a można było zrobić naprawdę wiele. Cały obszar sądownictwa pracy. Już poprzednia ekipa rządząca rozpoczęła proces likwidacji sądów pracy w mniejszych miejscowościach, ale PiS tego nie zatrzymało. Dołożyło swoje trzy grosze. Teraz na rozprawy w sądach pracy czeka się dłużej niż kilka lat temu, a już wtedy czekało się bardzo długo.

Właśnie stworzył pan listę niespełnionych obietnic, które partie powtarzają od lat. A czemu my im wierzymy, bo w końcu głosujemy na nie? Brak wiedzy ekonomicznej, który przekłada się na to, że nie potrafimy wyliczyć, co jest możliwe do realizacji, a co nie, przez co politycy mogą nam wcisnąć wszystko? A może brak umiejętności walczenia o swoje, jak to ma miejsce wśród związków zawodowych we Francji?

Z tym wciskaniem byłbym ostrożny. Nie wydaje mi się, aby jakikolwiek trzeźwo myślący Polak dał się znów nabrać na obietnicę PiS-u związaną z realizacją postulatu emerytur stażowych. Będąc przez osiem lat u władzy, nie wprowadzili tego rozwiązania, czemu więc mieliby zrobić to po tych wyborach? Zresztą w programie zapisali, że jeśli wygrają, to ten postulat zrealizują w ciągu kadencji, nawet nie na początku rządów. Więc jeśli po tej wygranej zdecydowaliby się przyjąć emerytury stażowe, to pracownikom przyszłoby na nie czekać kolejne cztery lata. Osoby, którym zależy na stażówkach, które śledzą, co się dzieje w tym temacie, nie nabiorą się na kolejną obietnicę PiS-u. Dla nich to pusty kapiszon.

Jeżeli chodzi o wyliczenia, to większość ważnych postulatów ma je przedstawione. Więc dla społeczeństwa koszty są jasne. Tak jest w przypadku emerytur stażowych. Koszt wprowadzenia i stosowania tego modelu przechodzenia na emeryturę jest zawarty m.in. w projekcie poselskim, który napisało OPZZ, a w Sejmie złożyły Lewica i PSL. Jest zawarty w projekcie obywatelskim, który złożyła w Sejmie Solidarność. Jest też uwzględniony w projekcie opracowanym przez prezydenta Andrzeja Dudę, który również czeka na przyjęcie przez Sejm. Te projekty nieco się od siebie różnią, no ale wszystkie są policzone. Jak dla mnie w przypadku emerytur stażowych po prostu brakuje dobrej woli. A odwołując się do jednego z pytań referendalnych, można założyć, że znów jesteśmy straszeni podwyższeniem wieku emerytalnego.

Odniosła się pani również do Francji i tego, w jaki sposób działają tam związki zawodowe. Proszę jednak pamiętać, że Francja to wyjątek na skalę światową. Nigdy nie byliśmy jak Francja i nigdy tacy nie będziemy. Zresztą nieraz śmieję się, że w tym kraju protesty to taki ich sport narodowy. Nie możemy się do nich porównywać. Proszę zobaczyć, że w żadnym innym kraju, nawet z wysokim wskaźnikiem uzwiązkowienia, nie zobaczymy takich obrazków jak z protestów we Francji. Choć przyznam, że obrazki, jakie zostały po marszu Miliona Serc, który przeszedł ulicami Warszawy 1 października, pokazują, że w pewnych okolicznościach umiemy się zmobilizować tak jak Francuzi.

Krótszy czas pracy, zmiany w zasadach zakazu handlu w niedzielę czy pełnopłatne L4 - obietnice realne

A jak pan ocenia złożone w tym roku obietnice? Na przykład skrócenie czasu pracy, L4 płatne 100 proc. od pierwszych dni czy likwidacja niedziel niehandlowych i wprowadzenie innych zasad pracy tego dnia. To są rzeczy realne do wprowadzenia?

Najbardziej realne są niedziele, pewnie zmiany w tym zakresie najszybciej staną się przedmiotem dyskusji. My jako OPZZ nie mamy wypracowanego jednego stanowiska w tej sprawie. Związkowcy reprezentujący branżę handlową są zwolennikami utrzymania obecnego stanu rzeczy. Natomiast zgadzamy się w tym, że nie można wrócić do tego, co było, kiedy pracownicy handlu nie mieli chwili na oddech.

W przypadku skróconego czasu pracy jestem optymistą. Ten postulat jest zbieżny z tym, co mamy w swoim programie. Dane są nieubłagane. Jesteśmy jednym z najbardziej zapracowanych społeczeństw w krajach OECD. Pracujemy rocznie o kilkaset godzin dłużej niż na przykład Niemcy czy Szwedzi. To są kraje, które mają innowacyjną gospodarkę, wiedzą, jak ściągać inwestycje w nowe technologie i co najważniejsze, wiedzą, jak je wykorzystywać. Są jasnym dowodem na to, że nie musimy harować ponad siłę, żeby się rozwijać, być bogatym krajem. Możemy dać pracownikom możliwość znalezienia równowagi między życiem prywatnym a zawodowym.

Zresztą jest to temat, o którym mówi się coraz częściej. My w OPZZ pracujemy już 38 godzin w tygodniu i wychodzi nam to świetnie. Jesteśmy dobrym przykładem na to, że można. Takich firm, gdzie z powodzeniem funkcjonuje krótszy czas pracy, jest coraz więcej. Ważne jest to, że nim wprowadzi się takie rozwiązanie, trzeba wszystko na spokojnie przemyśleć, ustalić, jak to będzie wyglądało, np. w przypadku pracy w systemie ciągłym. Ale wszystko się da zrobić.

- Francja to wyjątek na skalę światową. Nigdy nie byliśmy jak Francja i nigdy tacy nie będziemy. Zresztą nieraz śmieję się, że w tym kraju protesty to taki ich sport narodowy. Nie możemy się do nich porównywać - mówi Piotr Ostrowski

Również w pełni zgadzam się z trzecim wspomnianym przez panią postulatem. Uważam, że powinniśmy go wprowadzić w życie. Już w trakcie pandemii COVID-19 postulowaliśmy – jako OPZZ – wprowadzenie takiej zmiany. Uważaliśmy, że osoby, które wtedy chorowały, dostawały dwa razy po kieszeni, co jest bardzo nieuczciwe. Przecież choroba nie wybiera, może dotknąć każdego. Za to zawsze drenuje nasz portfel, trzeba wykupić drogie leki, nieraz wykonać prywatnie badania, a dostajemy wtedy 80 proc. pensji. Dodatkowe, ekonomiczne obciążenie chorego pracownika jest po prostu nieuczciwe. Ten postulat mógłby przebić się do świadomości społecznej i powinien zostać zrealizowany. Zresztą choćby pracownicy służb mundurowych mają 100 proc. płatne L4 od pierwszego dnia. Dlaczego więc inne branże nie mogą mieć tak samo?

No dobrze – wchodząc w buty przedsiębiorców – a kto pokryje koszty? Przecież to zwiększy skalę sięgania przez pracowników po lewe L4.

Zawsze powtarzam, że zwolnienia lekarskiego nie wystawiają sobie sami pracownicy, a robią to lekarze. Więc jeśli tylko mamy dowody na to, że lekarz jest nieuczciwy, pokażmy je i wtedy nie będzie problemu z oskarżeniami o nieuzasadnione przebywanie na zwolnieniu lekarskim.

A finansowanie?

Nikt nie mówi, żeby wszystko zrzucać na barki pracodawców. Być może częściowo można ten koszt pokryć z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dyskusja jest otwarta, ale postulat uważam za bardzo ważny. Choroba nie wybiera i nikt nie powinien na niej tracić dwa razy – zdrowia i pieniędzy.

Kolejny pomysł, który padł w trakcie kampanii wyborczej: za cztery lata średnie wynagrodzenie będzie w Polsce wynosiło 10 000 zł. Realne?

Z danych GUS-u wynika, że w drugim kwartale 2023 przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw już wyniosło ponad 7 tys. zł i od wielu miesięcy rośnie w tempie dwucyfrowym. Więc mówienie, że za cztery lata średnia pensja wyniesie 10 tys. zł, to nie obietnica, a fakt. Jeśli się nie mylę, mówił o tym premier Mateusz Morawiecki, a proszę pamiętać, że rząd nie ma zbyt dużego wpływu na to, jak kształtują się wynagrodzenia w sektorze prywatnym. Ma wpływ na wynagrodzenia w strefie budżetowej i tutaj ewidentnie nie wywiązuje się ze swojego zadania.

Państwo nie dba o swoich pracowników, a ja nie potrafię zrozumieć, dlaczego

Widzę, że ta budżetówka uwiera pana gdzieś w środku.

Bo to mnie naprawdę dziwi i za nic nie potrafię zrozumieć, dlaczego państwo nie dba o swoich pracowników. Przecież budżetówkę można wykorzystać do tego, by pokazać, że państwo jest doskonałym zarządcą, że szanuje swoich pracowników, zależy mu na nich. Tymczasem państwo po prostu nie dba o pracowników budżetówki. Ich wskaźniki wynagrodzeń były zamrożone przez wiele lat, w czasie pandemii też dostali po kieszeni. Kiedy zajrzymy do rocznika statystycznego, to okaże się, że ich wynagrodzenia realnie zmalały. Tak jest na przykład w przypadku pracowników sądów, którzy o godne podwyżki walczą od lat. I wywalczyć ich nie mogą.

- Choć cieszy mnie fakt, że w końcu udało się zrealizować postulat o przywróceniu niewygasającego charakteru emerytur pomostowych, to poza radością w głowie mam pytanie, dlaczego to zmieniono pod dyktando kampanii wyborczej, a nie w celu zapewnienia pracownikom lepszych perspektyw na przyszłość… - mówi Piotr Ostrowski

Moim zdaniem jeśli chodzi o zaopiekowanie się pracownikami, to państwo powinno być wzorem do naśladowania dla innych sektorów. To budżetówka powinna wyznaczać standardy godziwego wynagradzania, pokazywać, czym w praktyce jest godna praca. To powinno promieniować na inne sektory. Na razie co najwyżej do innych sektorów z budżetówki uciekają pracownicy.

A jakie ma pan zdanie na temat przedwyborczych obietnic, które już zostały zrealizowane? Nie okłamujmy się, to nie jest przypadek, że akurat teraz rząd zdecydował się zlikwidować wygasający charakter emerytur pomostowych. Że akurat teraz związki zawodowe dostały lepszą ochronę. Podobnie jest z posiłkami dla pracowników. Firmy od lat postulowały zwiększenie kwoty zwolnienia ze składek ZUS-u dofinansowania do posiłków dla pracowników. W końcu udało się, od 1 września 2023 r. obowiązuje wyższy próg.

Zgadzam się z panią. Termin i okoliczności przyjęcia tych zmian nie są przypadkowe. Przez co te wszystkie zmiany wywołują radość, ale z mocno wyczuwalną nutą goryczy. Może wiele osób powie „fajnie, że w końcu przyjęli te rozwiązania”, ale ja tutaj nie postawię kropki, tylko dopytam, dlaczego nie zrobili tego wcześniej.

Choć cieszy mnie fakt, że w końcu udało się zrealizować postulat o przywróceniu niewygasającego charakteru emerytur pomostowych, to poza radością w głowie mam pytanie, dlaczego to zmieniono pod dyktando kampanii wyborczej, a nie w celu zapewnienia pracownikom lepszych perspektyw na przyszłość…

Tak samo mam, kiedy pomyślę o szczególnej ochronie związkowców. Niby powinienem się cieszyć, że już jest, już obowiązuje. Jednak projekt w tej sprawie Lewica złożyła dwa lata temu. Czemu nie przyjęto go od razu? W tym czasie wielu związkowców, którzy walczyli o prawa pracowników, straciło pracę i musiało dochodzić sprawiedliwości w sądzie pracy. To jest takie jawne kunktatorstwo, myślenie kategoriami kampanii wyborczej. Te postulaty były na stole od lat, ale wcześniej nikomu nie chciało się nic zrobić. Potrzebne do tego były wybory. Doskonale pamiętam, jak w holu mBanku protestowałem przeciwko bezprawnemu zwolnieniu Mariusza Ławnika, przewodniczącego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników mBanku, który poinformował, że taki związek powstał w firmie. A można było tego uniknąć.

Najbardziej absurdalna obietnica wyborcza, jaką usłyszał pan podczas tej kampanii?

Nie dotyczy rynku pracy. Prezydent Andrzej Duda poinformował, że Polska będzie się starać, by zorganizować letnie igrzyska olimpijskie w 2036 roku w Warszawie. Nawet prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski nie krył zaskoczenia tą informacją.

Związki muszą być polityczne w swoim działaniu, ale nie mogą być partyjne

Jak pana zdaniem powinna wyglądać współpraca związków zawodowych z partiami politycznymi?

Związki zawodowe powinny mieć swój program i być niezależne od partii politycznych, a jednocześnie z nimi współpracować. Takim miejscem współpracy powinna być Rada Dialogu Społecznego.

Co więcej, powinniśmy współpracować nie tylko z partią, która tworzy rząd, ale ze wszystkimi organizacjami politycznymi, po to, aby skutecznie realizować związkowe postulaty. Możemy to robić poprzez protesty, manifestacje i strajki, ale też poprzez współpracę z partiami politycznymi i w ten sposób dążyć do tego, żeby nasiąkały one naszymi postulatami, żeby uświadamiały sobie, że poruszamy ważne dla społeczeństwa kwestie. Uświadamiać im, że jeśli nasze postulaty wprowadzą do swoich programów, to będą lepiej postrzegane przez społeczeństwo.

- Związki zawodowe powinny mieć swój program i być niezależne od partii politycznych, a jednocześnie z nimi współpracować. Takim miejscem współpracy powinna być Rada Dialogu Społecznego - mówi Piotr Ostrowski

Posłużę się pewnym porównaniem, które dość często wykorzystuję. W języku angielskim mamy dwa słowa, które tłumaczymy na język polski jako polityka. Jest to politics oraz policy. To pierwsze rozumiemy jako politykę, ale w takim sensie działania partyjnego. Drugie jest polityką polegającą na tym, że staramy się realizować nasze postulaty programowe czy nasze interesy. I związki zawodowe powinny być policy, ale nie powinny być politics, czyli powinny działać na rzecz realizacji swoich postulatów, ale w tym działaniu nie powinny stawać po żadnej ze stron politycznych ugrupowań. Innymi słowy, związki powinny, nawet muszą być polityczne w swoim działaniu, ale nie mogą być partyjne.

Wam to wychodzi? OPZZ jest mocno kojarzone z Lewicą.

Z jednej strony jest to pokłosie historyczne, ale z drugiej przyznam, że wiele postulatów propracowniczych przedstawianych przez Lewicę jest nam bliskich i również mamy je w swoim programie. Nie mogę zapomnieć także, że posłanki i posłowie Lewicy byli wśród strajkujących w Paroc i w Solarisie.

Natomiast wracając do tego, co wcześniej mówiłem, nie mamy z Lewicą podpisanego żadnego formalnego porozumienia, współpracujemy z tą partią, bo ideowo jesteśmy sobie bliscy, wiele pracowniczych tematów widzimy w ten sam sposób i chcemy podobnie je rozwiązywać, po prostu w kwestii pracowników mówimy tym samym językiem.

Jeżeli inne partie polityczne też będą chciały z nami współpracować, to bardzo chętnie zrobimy coś razem dla dobra pracowników.

A jak pan ocenia współpracę między PiS-em i Solidarnością?

Nie chciałbym tego komentować. Nie jest tajemnicą, że centrala OPZZ ocenia ich współpracę krytycznie. Natomiast ja mam dużo większe pretensje do rządu. Rząd nigdy nie powinien robić tak, że rozmawia tylko z jednym związkiem zawodowym w kraju. Ustawa o związkach zawodowych zobowiązuje do równego traktowania wszystkich organizacji związkowych, a przestrzenią do wspólnych rozmów ma być Rada Dialogu Społecznego. Nawet jeżeli jakaś organizacja związkowa występuje do rządu z prośbą o rozpoczęcie współpracy tylko z nią, to mądry rząd powinien powiedzieć „hola, hola”, są też inne organizacje i musimy działać razem.

I właśnie największe pretensje do rządu mam o to, że tak nie powiedział. Rząd w ogóle nie powinien był podpisywać czerwcowego porozumienia w Stalowej Woli. OPZZ było otwarte na dialog. Premier otrzymywał ode mnie pisma w tej sprawie i odpisywał na nie, że najlepszą przestrzenią do dialogu jest Rada Dialogu Społecznego. Świetnie. Tylko dlaczego jedno mówi, a inne robi?

Gdyby miał pan określić granicę dobrej współpracy, to co by to było?

To, o czym już pani mówiłem. Związki muszą współpracować z politykami, ale nie mogą być partyjne.

Ostatnie pytanie. Mamy 16-17 października 2023 r. - jak po wyborach będzie wyglądał rynek pracy? Obudzimy się w nowej rzeczywistości?

Nie spodziewam się żadnych rewolucyjnych zmian ani żadnych radykalnych działań czy decyzji na tej płaszczyźnie. Nie spodziewam się też jakiś niekorzystnych rozwiązań dla pracowników, w końcu wszyscy widzimy, jaką rolę odgrywają w rozwoju gospodarki. Za to na pewno czeka nas spore zamieszanie przy tworzeniu nowego rządu. Zobaczymy, na jakiej konfiguracji politycznej ostatecznie stanie.

W wyznaczonych na 15 października 2023 roku wyborach parlamentarnych prawo do głosowania będzie miało nieco poniżej 29,1 mln osób. Ponad połowa, bo 17 mln z nich, to osoby aktywne zawodowo.

