Nie ma zgody, będzie strajk. "Atmosfera jest coraz gorętsza"

"Niedotrzymywanie terminów, ignorowanie propozycji rozmów wysuwanych przez Komisję Zakładową „Solidarności” i brak dialogu z przedstawicielami pracowników to – niestety - model działania jaki przyjęło kierownictwo w Toyota Logistic Service Poland" - informuje na swojej stronie interetowej Solidarność.

Atmosfera wśród pracowników jest coraz gorętsza, a spół zbiorowy wchodzi w fazę kulminacyjną (fot. PTWP)

Działania kierownictwa w Toyota Logistic Service Poland doprowadziły z końcem marca do rozpoczęcia procedury sporu zbiorowego. Jak informuje na swojej stronie internetowej NSZZ Solidarność, atmosfera wśród pracowników jest coraz gorętsza, a spół zbiorowy wchodzi w fazę kulminacyjną.

- Biorąc pod uwagę stanowisko obecnie prezentowane przez dyrekcję, uważam za prawdopodobny scenariusz, że będziemy musieli, jako pracownicy firmy, rozpocząć akcję strajkową - wyjaśnia cytowany przez "S" przewodniczący „Solidarności w TLSP, Dawid Walc. - Przeprowadziliśmy już w tej sprawie referendum i decyzja pracowników była jednoznaczna - dodaje.

Jak podkreśla, pracownicy od ponad 10 lat nie otrzymali podwyżek wynagrodzeń.

- Otrzymywaliśmy tylko premie uznaniowe, które nie dają żadnej gwarancji, raz są, w następnym roku może ich nie być. Od przeszło dwóch lat prowadzimy negocjacje płacowe. Staramy się być otwarci na współpracę, ale stosunek do nich naszego pracodawcy najlepiej ilustruje fakt, że potrzebował 6 miesięcy by przedstawić pełnomocnictwa dla osób go reprezentujących. Dodam jeszcze, że w grudniu ubiegłego roku, uczulaliśmy jako komisja zakładowa, kierownictwo aby rozmawiać na temat płac przed zamknięciem budżetu firmy na ten rok. Oczywiście nasze głosy zostały zignorowane, a po ustaleniu budżetu usłyszeliśmy, że teraz nie ma już pola do negocjacji i musimy zaakceptować ten stan rzeczy - dodaje.

Toyota Logistic Service Poland obsługuje dealerów i serwis koncernu Toyota w Europie Środkowo-Wschodniej.

