Nie ma porozumienia płacowego. Czas na mediacje

Nie ma porozumienia płacowego w spółce Bitron Poland w Sosnowcu. Propozycje pracodawcy nie spełniły oczekiwań pracowników. Trwający w zakładzie spór zbiorowy wszedł w etap mediacji.

Autor: jk

• 4 paź 2021 12:10





W sosnowieckim Bitronie pracuje około 1000 pracowników (fot. solidarnosckatowice.pl)

REKLAMA

Jak informuje śląsko-dąbrowska "Solidarność", pracodawca zaproponował podniesienie stawek godzinowych w sumie o 1,50 zł brutto, przy czym od 1 września wzrosłyby one o 1 zł brutto, a od 1 stycznia przyszłego roku o kolejne 50 groszy. To o ponad połowę mniej, niż domagali się związkowcy.

- Byliśmy gotowi na ustępstwa, mogliśmy się zgodzić się na 1 zł podwyżki od września i 1 zł podwyżki od stycznia. Kompromis był blisko, ale pracodawca okazał się nieugięty - mówi Izabela Będkowska, przewodnicząca „S” w Bitron Poland.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Przedstawiciele związku przeprowadzili ankietę wśród pracowników na temat propozycji pracodawcy. Wzięło w niej udział blisko 67 proc. załogi. Przeszło 70 proc. ankietowanych było za odrzuceniem podwyżek zaproponowanych przez pracodawcę - ich zdaniem były za niskie.

Po podpisaniu protokołu rozbieżności trwający w spółce zbiór zbiorowy wszedł w etap mediacji.

- Wracamy do naszych wcześniejszych postulatów. Będziemy czekać na mediatora, ale mamy nadzieję, że pracodawca uelastyczni swoją postawę i zacznie z nami rozmawiać, przedstawiając nowe propozycje. Jeżeli tak się nie stanie, doprowadzi do strajku. Nikomu nie jest to na rękę, ale my już bardziej ustąpić nie możemy. Koszty życia idą do góry, gaz i paliwo są coraz droższe, a co za tym idzie, żywność. My też musimy mieć za co żyć i spłacać kredyty - dodaje przewodnicząca zakładowej „Solidarności”.

W sosnowieckim Bitronie pracuje około 1000 pracowników, zdecydowana większość załogi to kobiety. Firma specjalizuje się w produkcji podzespołów dla przemysłu motoryzacyjnego i sprzętu AGD.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.