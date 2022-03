Nie dla umów śmieciowych i niższych pensji dla Ukrainek. Związkowcy ostrzegają

„Solidarność” chce deklaracji ze strony sieci handlowych, że będą one zatrudniać Ukrainki na takich samych warunkach jak polskich pracowników. – Nie można dopuścić, żeby pracodawcy wykorzystywali trudną sytuację tych kobiet – mówi Alfred Bujara, przewodniczący handlowej „S”.

Krajowa Sekcja Handlu NSZZ „Solidarność” wystąpiła z apelem w sprawie zatrudniania Ukrainek do Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, instytucji zrzeszającej największe zagraniczne sieci handlowe działające w naszym kraju. Związkowcy oczekują od sieci deklaracji, że pracownicom z Ukrainy nie będą oferowane umowy śmieciowe i gorsze warunki zatrudnienia.

- Niezwykle ważne jest, aby Ukrainki były zatrudniane w polskich placówkach handlowych i magazynowych na sprawiedliwych zasadach. Niestety istnieje uzasadniona obawa, że nie zawsze tak będzie – czytamy w piśmie handlowej „Solidarności”.

Związkowcy wskazują, że już przed wybuchem wojny część sieci handlowych zatrudniała pracowników z Ukrainy nie bezpośrednio, ale za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Według szacunków handlowej „S” w niektórych sieciach pracownicy agencyjni to nawet 30 proc. ogółu zatrudnionych.

- Pracują na umowach śmieciowych, dostają mniej pieniędzy, nie mają prawa do zwolnienia lekarskiego czy urlopu – mówi Alfred Bujara, przewodniczący handlowej „S”.

W ocenie handlowej „S” pracownice z Ukrainy są szczególnie narażone na nieuczciwe praktyki ze strony pracodawców.

- Często są to osoby, które straciły dorobek całego życia. Nie znają polskich realiów, nie mają świadomości praw, które im przysługują. Bardzo prawdopodobne jest, że będą one godzić się na pracę na gorszych warunkach, nie mając świadomości, że są wykorzystywane - czytamy w piśmie skierowanym do POHiD.

- Będziemy monitorować sytuację pracownic z Ukrainy zatrudnionych w handlu i podejmować zdecydowane działania, jeśli ich prawa będą łamane – napisano w dokumencie.

Zarówno związki zawodowe, jak i branżowe organizacje pracodawców od dawna wskazują, że handel boryka się z coraz większym problemem niedoborów kadrowych. Szacunki „Solidarności” wskazują, że w skali kraju w branży brakuje ok. 200 tys. pracowników. Jak podkreśla Alfred Bujara, tę lukę mogą zapełnić właśnie pracownice z Ukrainy.

- To będzie korzyść dla wszystkich. Również dla polskich pracowników, którzy z powodu zbyt małej obsady sklepów od lat pracują dzisiaj ponad siły. Natomiast z punktu widzenia klientów większa liczba pracowników, to lepsza jakość obsługi – tłumaczy przewodniczący.

Równe zasady dla wszystkich

Przykładem firmy, która deklaruje, że zatrudnia Ukraińców na tych samych warunkach, co pozostałych pracowników jest Lidl. Jak zapewnia sieć, obcokrajowcom oferowane są te same zasady wynagradzania i dostęp do tych samych benefitów.

Dodatkowo Lidl informuje, że zapewni obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną możliwość nauki języka polskiego. Sieć uruchomiła już infolinię pomocową dla pracowników z Ukrainy prowadzoną w ich językach narodowych.

Z kolei pracownikom, którzy wyjechali na Ukrainę, by ewakuować swoje rodziny, zagwarantowała możliwość powrotu do pracy. Firma deklaruje także wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, którzy będą zainteresowani pracą w Lidl Polska oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń.

Zakaz handlu w niedziele

Alfred Bujara w rozmowie z PulsHR.pl skrytykował apel Związku Przedsiębiorców i Pracodawców o podjęcie niezwłocznych prac legislacyjnych umożliwiających przywrócenie handlu w niedziele. Ich zdaniem byłaby to szansa na większą liczbę miejsc pracy, także dla imigrantów z Ukrainy.

Bujara ma odmienne zdanie. Jego zdaniem nie ma potrzeby, aby otwierać sklepy w niedziele.

- ZPP od zawsze był przeciwny wolnym niedzielom – temu, aby pracownicy mogli ten dzień spędzić na odpoczynku. Kierują się zasadą "zysk ponad wszystko", szczególnie kosztem pracownika. My nie widzimy potrzeby, żeby otwierać sklepy w niedziele. Hipermarkety są czynne do późnych godzin wieczornych, niektóre nawet całą dobę, zatem artykuły spożywcze można kupić nawet w nocy. Z kolei małe sklepy są otwarte w niedziele – właściciele mogą zdecydować się na takie rozwiązanie. Zbędne jest także otwieranie galerii handlowych w niedziele. Moim zdaniem propozycja ZPP to kolejny pretekst do tego, by cofnąć zakaz handlu w niedziele – komentuje Bujara.