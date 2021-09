Nie chcą zmian w 500 plus. "Pracę straci nawet 12 tys. osób"

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych sprzeciwia się planowanej przez rząd nowelizacji ustawy, która spowoduje, że obsługę świadczenia Rodzina 500+ przejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z wyliczeń jakie przedstawili związkowcy wynika, że pracę może stracić nawet 12 tys. osób.

km

km • 10 wrz 2021 12:00





Z wyliczeń jakie przedstawili związkowcy wynika, że pracę może stracić nawet 12 tys. osób (fot. OPZZ)

REKLAMA

OPZZ Negatywnie zaopiniowało projekt ustawy przenoszący obsługę świadczenia 500+ do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Z wyliczeń związku wynika, że obsługą programu zajmuje się obecnie blisko 12 tys. pracowników.

Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin podkreśla, że w ostatnim czasie pracownikom ZUS doszły kolejne obowiązki związane z wypłatami świadczenia w ramach rządowego Programu Dobry start oraz z tarcz antykryzysowych.

- OPZZ już 4 sierpnia negatywnie zaopiniowało ten projekt ustawy, ponieważ zawiera on szereg negatywnych dla pracowników i obywateli kwestii. Chodzi m.in. o zwolnienia pracowników - mówił Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ, na konferencji prasowej w Częstochowie.

Wiceprzewodniczący OPZZ wyliczył, że działaniami związanym z programem Rodzina 500+ zajmuje się nawet 11 tys. 934 osób w ośrodkach pomocy społecznej.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Teraz to zadanie ma zostać przeniesione do ZUS-u, co oznacza, że większość tych pracowników może stracić pracę. W niektórych specustawach zawarte są takie zapisy, które powodują, że pracownicy mogą być z automatu przeniesieni z jednej instytucji do drugiej. Tutaj takich zapisów nie ma. Dlatego jest duże zagrożenie, że tam, gdzie jednostki samorządu terytorialnego nie będą miały gdzie przesunąć tych pracowników, dojdzie do zwolnień. W 2016 r., kiedy rządowy program Rodzina 500+ wchodził w życie, obiecywano im stabilną i dobrze płatną pracę. Teraz oni i ich rodziny są w bardzo trudnej sytuacji. Przykład Częstochowy jest jednym z wielu. Mamy informacje z innych jednostek samorządu terytorialnego, że u nich też może dojść do zwolnień, jeśli ustawa wejdzie w życie - podkreśla.

Więcej obowiązków

Wiceprzewodniczący OPZZ podkreśla, że w ostatnim czasie pracownikom ZUS doszły kolejne obowiązki związane z wypłatami świadczenia w ramach rządowego Programu Dobry start oraz z tarcz antykryzysowych. Obsługa programu Rodzina 500+ byłaby kolejnym dodatkowym zadaniem.

- W tym momencie pracownicy ZUS, otrzymają kolejne zadanie bez podwyżek pensji. Związek Zawodowy Pracowników ZUS między innymi z powodu nadmiernego obciążenia pracą, dodatkowych zadań i braku podwyżek wszedł w spór zbiorowy z pracodawcą – mówi Sebastian Koćwin. - Nowelizacja ustawy spowoduje również negatywne skutki dla obywateli. Ponad 30 proc. osób składało wnioski w formie papierowej, ponieważ nie ma dostępu do komputera. Teraz ma się to odbywać wyłącznie drogą elektroniczną. To może oznaczać, że część osób nie skorzysta z tego świadczenia. Planowane przez rząd zmiany w obsłudze programu Rodzina 500+ budzą niepokój m.in. w dyrekcji Częstochowskiego Centrum Świadczeń i jego pracownikach. - Zastanawiam się, dlaczego akurat zaplanowane na długie lata oszczędności mają odbywać się kosztem pracowników, którzy w 2016 r., gdy wszedł w życie Program Rodzina 500+, z ogromnym trudem i zaangażowaniem wykonywali swoje obowiązki. Dziś są zaniepokojeni, ponieważ ich miejsca pracy są zagrożone - podkreśla Lidia Czuma-Imiołczyk, dyrektor CCŚ w Częstochowie. Spór w ZUS Warto przypomnieć, że pod koniec lipca Związek Zawodowy Pracowników ZUS zwrócił się do prezes ZUS z dwunastoma żądaniami. Pierwszym z nich jest podwyższenie od 1 września br. wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników ZUS co najmniej o kwotę 1000 zł brutto na etat. Związkowcy domagają się również m.in. wyposażenia stanowisk pracy w odpowiedniej jakości sprzęt poprawiający komfort pracy (m.in. w słuchawki, mikrofony, kamery, laptopy czy w odpowiednią liczbę skanerów). Chcą też, do czasu zniesienia obostrzeń związanych z epidemią lub stanem zagrożenia epidemią, zapewnienia pracownikom odpowiedniej liczby środków ochrony osobistej. Domagają się też przestrzegania realizacji planów urlopów pracowników. W spór zbiorowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych weszły też kolejne związki zawodowe, a NSZZ "Solidarność" w piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego zażądało dymisji prezes ZUS prof. Gertrudy Uścińskiej.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.