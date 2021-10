Nie będzie paraliżu komunikacji w Tychach. Szykują się podwyżki

Władze PKM Tychy poinformowały, że po rozmowach ze związkowcami zawieszone linie zaczną wracać na trasy. O napiętej sytuacji w tyskim przedsiębiorstwie informowaliśmy w minionym tygodniu.

18 paź 2021 12:01





Po rozmowach ze związkowcami zawieszone linie zaczną wracać na trasy (fot. Shutterstock)

W ostatnich tygodniach pasażerom komunikacji miejskiej w Tychach doskwierały braki autobusów na niektórych trasach. To efekt napiętej atmosfery pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi działającymi w przedsiębiorstwie. Kierowcy PKM Tychy narzekali na braki kadrowe, nadgodziny oraz domagali się wyższego wynagrodzenia.

- Liczyliśmy, że uda nam się wypracować rozwiązanie akceptowalne dla wszystkich. Rozumiemy oczekiwania naszym pracowników i doceniamy ich trudną i wymagającą pracę, ale musimy podejmować racjonalne decyzje, mając na uwadze dobro spółki i jej możliwości finansowe. Z powodu COVID-19 drastycznie spadły wpływy z biletów, ceny paliw wciąż rosną, nie możemy także liczyć na dodatkowe środki z budżetu gminy, gdyż wpływy do budżetu w przyszłym roku tylko z tytułu Polskiego Ładu zmaleją o ok. 60 milionów złotych – poinformowało przedsiębiorstwo kilkanaście dni temu.

Związkowcy weszli w spór zbiorowy z pracodawcą, co w razie braku porozumienia otwierało im drogę do strajku. Ostatecznie do strajku nie dojdzie. Władze PKM Tychy poinformowały, że po rozmowach ze związkowcami zakończono spór zbiorowy, a zawieszone linie zaczną wracać na trasy.

„W piątek 15.10.2021r zakończył się spór zbiorowy w PKM Tychy. W związku z powyższym stopniowo będą uruchamiane zawieszone kursy, co uzależnione jest m.in. od liczby kierowców przebywających. na zwolnieniach lekarskich” – czytamy w oświadczeniu PKM Tychy.

Jak informuje portal tychy24.net pracownicy przedsiębiorstwa liczyć mogą na podwyżki o 250 zł brutto od października oraz wyrównanie 300 zł netto za wrzesień.

Kierowcy będą mogli także szybciej przechodzić z najniższej do najwyższej stawki wynagrodzenia (od 2022 roku). Do tej pory było to 15 lat, teraz ten czas został skrócony do 10 lat.

