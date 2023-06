Następna podwyżka w sosnowieckich zakładach. "Podpisaliśmy niezłe porozumienie"

Grupa Prima produkuje plastikowe komponenty do samochodów (fot. Dennis Eusebio/Unsplash)

Od czerwca wynagrodzenia zasadnicze pracowników dwóch sosnowieckich firm należących do Grupy Prima wzrosły o 400 zł brutto. Kolejna podwyżka wejdzie w życie w styczniu przyszłego roku.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem od czerwca stawki godzinowe zostały podniesione o 2,38 zł brutto, czyli o ok. 400 zł miesięcznie. O 400 zł brutto wzrosły także zarobki osób wynagradzanych w systemie miesięcznym. Zgodnie z zapisami porozumienia kolejna podwyżka w takiej samej wysokości wejdzie w życiu w styczniu przyszłego roku.

W porozumieniu płacowym znalazł się także zapis stanowiący, że premia z okazji świąt Bożego Narodzenia nie będzie niższa od tej, która zostanie wypłacona w innych europejskich zakładach wchodzących w skład grupy.

- To korzystne rozwiązanie, w zeszłym roku premia bożonarodzeniowa wyniosła ponad 2,7 tys. zł brutto. Liczymy na to, że w tym roku będzie ona jeszcze wyższa – dodaje przewodnicząca „Solidarności”.

Grupa Prima to włoski koncern działający w branży motoryzacyjnej. W firmach w Sosnowcu produkowane są plastikowe komponenty do samochodów. W sumie w obydwu zakładach zatrudnionych jest ok. 700 osób.

