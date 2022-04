Napięta sytuacja w Polregio. Nie ma podwyżek, będzie strajk generalny

W poniedziałek 16 maja od godz. 0:01 we wszystkich zakładach Polregio oprócz centrali zostanie przeprowadzony strajk generalny. Jak informują związki zawodowe, taka decyzja zapadła po tym, jak ze strony władz spółki nie padły żadne propozycje odnośnie podwyżek.

21 kwi 2022





Polregio zatrudnia ponad 7 tys. osób. (Fot. PAP/Tytus Żmijewski)

Polregio to największy pasażerski przewoźnik w Polsce. Każdego roku z jego usług korzysta blisko 72 mln pasażerów. Zatrudnia ponad 7 tys. osób.

Spór między związkami a właścicielem spółki, którym jest Agencji Rozwoju Przemysłu, trwa od kilku tygodni. Związkowcy zaznaczają, że spośród wszystkich polskich spółek kolejowych pracownicy Polregio zarabiają najmniej. Domagają się 700 zł brutto podwyżki.

Na razie ich apele nie zostały wysłuchane. W związku z tym związkowcy poinformowali o planowanym strajku generalnym.

- Z uwagi na brak jakichkolwiek propozycji ze strony właścicieli - Agencji Rozwoju Przemysłu, Konwentu Marszałków Województw RP jak i Zarządu Polregio oraz woli negocjacji rozwiązania problemu, w dniu 16.05. 2022 r. od godz. 0.01 we wszystkich zakładach spółki oprócz centrali zostanie przeprowadzony strajk generalny - poinformował Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Polregio.

Polregio to niejedyna spółka kolejowa, w której trwają negocjacje płacowe. Podobnie sytuacja wygląda w PKP Cargo, gdzie również nie ma porozumienia w kwestii podnoszenia płac. Tam Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce zdecydował o odłożeniu do 27 kwietnia rokowań płacowych.

- Podjęliśmy decyzję w sprawie wyrażenia zgody na odłożenie do 27.04.2022 r. rokowań (płacowych - red.), by nowy prezes zorientował się w możliwościach spółki. Mamy nadzieję, że w wyznaczonym wspólnie terminie podpiszemy porozumienie bądź protokół rozbieżności i wejdziemy w fazę mediacji - napisano w oświadczeniu związku maszynistów.

Jak wskazali związkowcy, to reakcja na apel nowego prezesa o zawieszenie akcji protestacyjnej. Bowiem 1 marca PKP Cargo zwróciła się do związkowców o odroczenie decyzji w sprawie podwyżek co najmniej do czasu oceny wyników finansowych PKP Cargo za 2021 rok i pierwszy kwartał 2022 roku.

