Nagana w Dzień Kobiet. Tak skończyło się składanie życzeń w jednej z polskich firm

O sprawie poinformował NSZZ Solidarność, który zorganizował również akcję w obronie ukaranego związkowca. Zaapelowała do członków związku, by wysyłali maile do zarządu, w których wyrażą swój sprzeciw wobec takiego traktowania związkowca.

Nie pomogło wyjaśnienie, że tydzień wcześniej złożył on pismo, w którym uprzedzał, że w ten sposób będzie chciał świętować Dzień Kobiet. Nie otrzymał na nie jakiejkolwiek odpowiedzi, z której wynikałoby, że właściciel nie życzy sobie, by w jakikolwiek sposób podziękować kobietom. Co więcej, Solidarność przypomina też, że w ten sposób obchodzi święto kobiet w tej firmie od co najmniej 25 lat.

Ireneusz Besser odbiera zachowanie firmy jako szykanę wobec niego i związku oraz antyzwiązkowe działanie firmy. Prezenty wręczył koleżankom już po pracy.

O odniesienie się do sprawy poprosiliśmy przedstawicieli firmy. Czekamy na odpowiedź.

