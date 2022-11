Na kolei zawsze znajdzie się kozły ofiarne. To ośmiela do chodzenia na skróty

- Obserwując to, co dzieje się w przewozach kolejowych w Polsce, widzimy, jak czasami wybiera się drogę na skróty, kosztem bezpieczeństwa - mówi Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, wybrany niedawno na kolejną kadencję. Rozmawiamy z nim także o wsparciu prawnym dla maszynistów, o negocjacjach podwyżek w spółkach kolejowych i o tym, czy rozczłonkowanie polskiej kolei było potrzebne.

Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce : Strona rządowa argumentuje, że pociągi mogą być prowadzane z prędkością nawet 160 km/godz. przez pojedynczego maszynistę, ponieważ coraz więcej linii jest zmodernizowanych, a tabor jest coraz nowocześniejszy. Możemy się wsłuchiwać w te argumenty. Obawiamy się jednak, że jeśli rozporządzenie wejdzie w życie, niektórzy przewoźnicy - niekończenie ci, którzy dziś jeżdżą po polskich torach w ruchu pasażerskim, a więc Intercity, ale nowi, którzy dopiero wjadą do Polski na mocy IV pakietu kolejowego - uznają, że można w pojedynkę prowadzić pociąg z prędkością 160 km/godz. np. z Krakowa do Gdyni. Organizm ludzki ma swoją wydolność, ograniczony czas skupienia się, percepcji.

Rząd chce zmienić przepisy tak, aby pociągi jadące z prędkością 140 i 160 km/godz. na trasach bez ETCS (Europejski System Sterowania Pociągiem) mogły być obsługiwane przez pojedynczego maszynistę. Dziś jest to możliwe tylko do prędkości 130 km/godz. Chodzi o to, żeby ta sama grupa pracowników mogła obsłużyć większą liczbę pociągów. Ekonomicznie uzasadnione, ale czy bezpieczne?

Obserwując to, co dzieje się w przewozach kolejowych w Polsce, widzimy, jak czasami wybiera się drogę na skróty, kosztem bezpieczeństwa. Tak stało się np. w przypadku zmiany rozporządzenia dotyczącego zapoznania się maszynisty z odcinkami linii kolejowej. Wcześniej prawo mówiło, że aby maszynista mógł prowadzić pociąg na danym szlaku, musi przejechać go tam i z powrotem dwa razy w ciągu dnia i dwa razy w nocy. W nowelizacji to pominięto i teraz niektórzy przewoźnicy próbują robić zapoznanie po jednym przejeździe. To coś strasznie nieodpowiedzialnego!

Wracając do jazdy z prędkością 160 km/godz., uważamy, jeśli ten pomysł ma wejść w życie, iż trzeba ograniczyć ciągły czas pracy maszynisty do czterech godzin w nocy albo pięciu w dzień. Później powinien mieć on pół godziny przerwy, żeby zresetować organizm.

Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce (fot. PAP/Rafał Guz)

Jak się to ma odbywać? Przecież pociąg nie stanie na pół godziny w szczerym polu.

Musiałyby zostać skrócone odcinki obsługi. Weźmy kurs Kraków-Gdynia. Maszynista z Krakowa nie będzie sam jechał do Gdyni, ale tylko do Warszawy. Tu nastąpi zmiana. Nowy pojedzie do Gdyni, a ten z Krakowa wróci do stacji wyjazdowej. Tak się to powinno odbywać. Zresztą podobnie jest teraz. Nie znam przypadków, żeby pociąg z Krakowa czy Katowic do Gdyni prowadziła ta sama obsada. Intercity się tego trzyma, ale mam obawy, co się stanie w przyszłości. Są spółki, które mając centralę np. na terenie Niemiec, wiedzą, co to zbiorowy układ pracy, czas pracy i sprawy bezpieczeństwa, ale w Polsce o tym zapominają. I są problemy.

Bezpieczeństwo na torach

Skoro niektóre firmy wybierają, jak pan powiedział, drogę na skróty, podróżni powinni się bać?

Nie. Generalnie, poziom bezpieczeństwa na polskiej kolei jest wysoki. Robimy wszystko, żeby tak było. Modernizowane są linie, tabor jest coraz nowocześniejszy. Musi być jednak prowadzona profilaktyka. Trzeba zwracać uwagę na rozmaite zagrożenia i odpowiednio wcześnie reagować. Jeżeli będziemy mierzyć poziom bezpieczeństwa dużymi katastrofami, to po Szczekocinach (2012 r.) takich nie było i mamy nadzieję nie będzie. Nie można jednak odpuszczać tematu i pozwalać osobom ośmielonym brakiem odpowiedzialności za swoje decyzje na zbyt wiele, bo to prędzej czy później się źle skończy.

Jeśli dochodzi do katastrofy kolejowej, odpowiedzialnego szuka się zawsze w kabinie lokomotywy, a nie w gabinecie - związkowcy często podnoszą ten argument.

Bo tak jest. Wspomniałem Szczekociny. Jedynymi odpowiedzialnymi za tę katastrofę uczyniono maszynistów, którzy zginęli, i dyżurnych ruchu. Nikogo z nadzoru. Tymczasem zamontowano tam rozjazd, który tracił kontrolę położenia, a dyżurna ruchu nie posiadła odpowiedniej autoryzacji na posterunek. Nawet nie postawiono zarzutów, żeby sąd się tym zajął. Tak samo było także po wypadku w Babach (2011 r.).

Jeśli do katastrofy kolejowej dochodzi we Włoszech czy Hiszpanii, katalog ludzi, którymi zajmuje się wymiar sprawiedliwości, zawiera kilkanaście nazwisk. W Polsce środowisko zarządzające spółkami kolejowymi i sprawujące nadzór nad nimi wzajemnie się chroni. Zawsze się znajdzie kozły ofiarne na podstawowych stanowiskach pracy. To ośmiela do chodzenia na skróty. Mamy przewoźników, u których maszynista śpi w tylnej kabinie i udaje, że odpoczywa, a jego kolega prowadzi lokomotywę i jadą tak przez całą Polskę. Są firmy, które do czasu pracy zaliczają jedynie czas prowadzenia pociągu, uważając, że maszynista się do niego teleportował i potem teleportuje się z powrotem do domu na wypoczynek.

Od kilkunastu lat walczmy o ustawę o czasie pracy maszynisty. Wygląda na to, że państwo polskie jej nie chce i woli udawać, że wszystko jest w porządku. A nie jest! W obecnym stanie prawnym, gdy do czasu pracy zalicza się jedynie czas prowadzenia pociągu, maszynista może być w pracy 24 godziny na dobę. Nie można tego nie dostrzegać. W mojej opinii ustawa byłaby nie na rękę przewoźnikom, a minister infrastruktury im ulega.

Publicznie zapewnia pan, że maszyniści sami do prokuratora nie pójdą…

Odnosi się to do maszynistów, którzy są członkami naszego związku.

Po katastrofie w Babach, po której nasz kolega odsiedział - niestety - karę więzienia, bo nawet prezydent Duda nie chciał go ułaskawić, mimo że był jedynym żywicielem rodziny, a adwokaci nie bardzo orientowali się w sprawie, zawarliśmy stałą umowę ze specjalistyczną kancelarią prawną. Ma ona struktury w całej Polsce. Dzisiaj, jeżeli członek naszego związku po wystąpieniu zdarzenia kolejowego znajdzie się w zainteresowaniu prokuratury, dostaje od nas bezpłatną asystę prawną. Stawia się ona także przed sądami wszystkich instancji. To skuteczna metoda. Tym bardziej że po wypadku, mimo że maszynista to ważne ogniowo firmy, pracodawcy nie zapewniają mu adwokata. Robi to związek.

Katastrofa kolejowa w Babach w 2011 r. (fot. Mat. PAP/Grzegorz Michałowski)

W ub. roku maszyniści obawiali się wjeżdżać na Białoruś. Ledwo kryzys uchodźczy na naszej wschodniej granicy osłabł, Rosja zaatakowała Ukrainę. To dla kolei trudny, ale też ważny okres.

Jeśli chodzi o wjazdy w bardzo nieżyczliwy obszar białoruski, pojęliśmy jako związek skuteczną interwencję. Wstrzymano tam ruch. Jeśli natomiast chodzi o wjazdy na Ukrainę, nie mamy od maszynistów sygnałów dotyczących zagrożeń. Ukraińcy są życzliwi wobec polskich kolejarzy, a zachodnia Ukraina, mimo że jest w polu rażenia rosyjskich pocisków, leży jednak daleko od frontu. Na kolei w związku z wojną wdrożono procedury bezpieczeństwa. Spółki i pracownicy muszą się do nich stosować. Nie jest to jednak temat do omawiania w mediach. Mogę jednak powiedzieć, że robimy wszystko, żeby praca maszynistów była bezpieczna.

Na okoliczność uruchomienia pociągów z uchodźcami z Ukrainy zmienione zostały zasady prowadzenia pociągów znad granicy. Okresowo wydłużono czas pracy maszynistów do 16 godzin, bo trudno było przewidzieć, kiedy pociąg z Ukrainy wjedzie do Polski, często dochodziło do opóźnień. Okresowo można było też prowadzić pociąg bez znajomości odcinków linii kolejowych. Moim zdaniem kolej stanęła na wysokości zadania.

Co dalej z podwyżkami?

Pierwsze półrocze było pod względem wyników dobre dla kolei. Teraz widać coraz więcej zagrożeń: wysokie ceny energii, inflacja, spowolnienie gospodarcze. Jak to się może odbić na negocjacjach płacowych, w których jesteście stroną?

Nikt nie jest w stanie przewidzieć, co strzeli do głowy Putinowi i nikt nie jest w stanie powiedzieć, jak potoczą się sprawy na świecie, które wpływają na gospodarkę.

My jednak robimy swoje. Negocjujemy wzrost wynagrodzeń w dużych spółkach. Zawarte w tym roku porozumienie w Polregio mówi o podwyżce wynagrodzeń od 1 stycznia. Mam nadzieję, że zostanie dotrzymane. Jeśli chodzi o PKP Cargo, podwyżki mamy częściowo wypłacone i negocjacje odłożone do listopada. Sukcesem zakończył się dialog dotyczący podwyżek w Intercity. W mniejszych wojewódzkich spółkach wygląda to podobnie.

Na negocjacje płacowe trzeba jednak patrzeć przez pryzmat sytuacji gospodarczej. Podchodzę więc do tego z dużą troską. Nie wiadomo, jak polska kolej się w tym znajdzie. Jeśli przyjdzie duże bezrobocie i recesja, ludzie przestaną podróżować, mniej będzie inwestycji, więc mniejsze będą przewozy towarowe.

Liczę jednak, że uda nam się przetrzymać zły okres. Jeśli będzie trzeba, będziemy bronić miejsc pracy na kolei. Zajmują je pracownicy specjalistyczni, wysoko wykwalifikowani. Jeśli doszłoby do zwolnień, trudno będzie potem odbudować zasób kadrowy. Nie mam na myśli tylko maszynistów, ale też dyżurnych ruchu czy manewrowych, ustawiaczy, rewidentów. Nie chcę siać paniki, ale my te problemy widzimy i będziemy im przeciwdziałać. Dla nas najważniejsza jest ochrona miejsc pracy, ale musimy też walczyć o wzrost wynagrodzeń rekompensujący co najmniej poziom inflacji.

W październiku Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce wziął udział w manifestacji w Warszawie przeciwko wygaszeniu emerytur pomostowych. Dlaczego się do niej przyłączyliście?

Gdy przed laty uchwalano ustawę o tzw. emeryturach pomostowych, ujęto w niej stanowiska pracy o szczególnych warunkach i charakterze, a ludziom, którzy je zajmują, dano możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę. Jeśli chodzi o kolej, uprawnienia te mają pracownicy związani z bezpieczeństwem ruchu, maszyniści, dyżurni, kierownicy pociągów, manewrowi, ustawiacze, rewidenci. Żeby liczyć na emeryturę pomostową, trzeba było się jednak zatrudnić przed końcem 1998 r., czyli w starym systemie emerytalnym.

Wszyscy, którzy zaczęli pracę po 1 stycznia 1999 r., nie będą mieli uprawnień do emerytury pomostowej, chociaż pracodawcy za te stanowiska, bez względu na to, kiedy pracownik został zatrudniony, oprowadzają składki na fundusz emerytur pomostowych, a pracownicy nadal pracują w trudnych warunkach, postęp techniczny nie jest aż taki, żeby one ustały.

Dlatego bezwzględnie należy z Ustawy usunąć warunek zatrudnienia przed końcem 1998 r. Nie możemy dyskryminować pracowników pracujących w tych samych warunkach tym, od kiedy rozpoczęli zatrudnienie. Tę emeryturę traktujemy jako bezpiecznik. Jeśli stan zdrowia nie pozwoli na wykonywanie pracy, będzie można odejść, a nie faszerować się lekami, żeby dotrwać do wieku emerytalnego.

Najważniejsze sprawy na nową kadencję

Niedawno został pan wybrany ponownie na szefa Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Proszę wymienić trzy najważniejsze sprawy na nową kadencję.

Kluczowa jest ochrona miejsc pracy i ich jakości - mam na myśli i wynagrodzenia, i układy zbiorowe, i to, żeby ta praca była stabilna. Drugim naszym fundamentalnym zadaniem jest kontynuacja batalii o bezpieczeństwo ruchu. Trzecie zaś to batalia o rozszerzenie struktur związkowych u wszystkich przewoźników kolejowych. Chodzi o to, żeby związkowym okiem patrzeć przewoźnikom na ręce i nie dopuszczać do nadmiernego wykorzystywania pracowników i chodzenia na skróty w sprawach bezpieczeństwa. Niestety, u wielu prywatnych przewoźników te struktury są małe lub nie ma ich w ogóle i nad tym musimy pracować. Są i inne rzeczy, ale skoro prosił pan o trzy, wymieniłem te najważniejsze.

Poziom przynależności maszynistów w Polsce do związku zawodowego, zdaniem Leszka Miętka jest stanowczo zbyt niski (fot. PAP)

Właśnie a propos struktur, jaki jest stopień uzwiązkowienia wśród maszynistów?

Niestety poziom przynależności maszynistów w Polsce do związku zawodowego jest stanowczo zbyt niski. Maszyniści, moi koledzy po fachu, zakładając przysłowiowy plecak i pracując bez opamiętania w nadgodzinach, pozwalając na niezaliczanie wszystkich elementów pracy do czasu pracy, doprowadzili do tego, co jest. A jest totalne wykorzystywanie przy zdecydowanie nierynkowym wynagrodzeniu. Oni wstydzą się być członkami związków zawodowych, wydaje się im, że nie są do czegokolwiek potrzebne. Patrzą tylko przez pryzmat chwilowego zysku, kosztem własnego zdrowia i czasu. Niestety odwoływanie się do związku zawodowego dopiero, jak coś się wydarzy, to stanowczo za późno.

Jeszcze raz odwołam się do przykładu Niemiec. Tam do związku zawodowego należy około 95 proc. maszynistów. Miejscem pracy dla maszynisty jest kabina lokomotywy i szlak kolejowy. Drugorzędne jest, jakie wagony ciągnie, dla jakiej spółki. Działa tam jeden ponadzakładowy układ zbiorowy pracy. Zmuszono wszystkich przewoźników, również tych małych, do dostosowania się do układu. W efekcie w Niemczech każdy maszynista jest podobnie wynagradzany, według podobnej ścieżki zawodowej. Chciałbym, aby było tak i u nas, ale gdy nie mamy przedstawicieli u wszystkich przewoźników, jest to po prostu niemożliwe do załatwienia.

Zgodnie z danymi Urzędu Transportu Kolejowego maszynistów w Polsce jest około 17 tys., z czego w moim związku jest 6,5 tys., w innych związkach może maksymalnie ze 2 tys. Można więc przyjąć, że 50 proc. polskich maszynistów jest uzwiązkowionych. Gdyby było więcej, to i więcej potrafilibyśmy dla nich wygrać.

Na koniec chciałbym zadać pytanie o podział kolei na wiele spółek. 20 lat temu zrobiono to, żeby wprowadzić na tory wolny rynek. W pana wypowiedziach wyraźnie jednak słyszę tęsknotę za jednym, wspólnym organizmem kolejowym.

Siłą kolei jest korzyść skali. Każde rozczłonkowanie kolei zmniejsza jej efektywność. Można to robić na krótkich odcinkach, na dedykowanych liniach kolejowych, ale nie w skali makro. Nie ja to wymyśliłem, ale mądrzy ludzie od zarządzania. Dam przykład. Kiedyś, gdy kolej była wspólna, jeśli defektowała lokomotywa pośpiesznego pociągu pasażerskiego, odpinano najbliższą lokomotywę pociągu towarowego i skład pasażerski jechał po kilkunastu minutach dalej. Dziś jest to niemożliwe i nieraz nowa lokomotywa jedzie kilkaset kilometrów, żeby wymienić zdefektowaną. Maszynista także był efektywniej wykorzystany, bo mógł wymieniać się na większej liczbie pociągów. Dziś mówi się o braku maszynistów, ale efektywność wykorzystania maszynisty nie przekracza 40 proc. Są spółki, gdzie ta efektywność jest na poziomie 17 proc. To jest wynik ćwiartowania kolei. Do tego dochodzą koszty zarządów spółek. Pamiętam kolejową spółkę samorządową, która po założeniu przez dwa lata nie prowadziła żadnego pociągu, a zarząd brał pieniądze od marszałka i jeszcze nagrody dostawał. To fatalne rozwiązanie dla kolei.

Nie chodzi o to, żeby kolej to był jeden konglomerat. Powinny jednak działać mechanizmy biznesowe wpływające na konsolidację spółek. Być może takim rozwiązaniem jest holding w Grupy PKP, ale będzie on tylko wtedy efektywny, jeśli wejdzie do niego znacząca część przewoźników, łącznie z zarządcą infrastruktury, a do tego mamy niestety bardzo daleko.

Fatalne jest także to, że nie wiadomo, kto koleją rządzi. Tak było w Przewozach Regionalnych, dziś Poleregio, kiedy je usamorządowiono. Marszałkowie byli współwłaścicielami firmy, ale też mieli powołane przez siebie własne spółki. W zasadzie nie było wiadomo, kto rządzi. Chyba ten, kto pierwszy rano wstanie. Sprawa zmieniła się na lepsze, gdy większościowym akcjonariuszem spółki stała się Agencja Rozwoju Przemysłu.

Tak samo, jeśli chodzi o resortową podległość kolei. Nie jest dobrze, że Polska kolej jako taka nie jest we władaniu jednego resortu. Nie wskazuję jakiego, ale jeżeli dzisiaj mamy część kolei we władaniu ministra aktywów państwowych, część u ministra infrastruktury, a część we władaniu premiera przez ARP, to na pewno nie sprzyja to budowaniu pozytywnych strategii rozwoju polskiej kolei. Ośrodki władzy są rozproszone. Środowisko nie wie, dlaczego. Kolej powinna mieć jednego ministra, który za nią odpowiada.

